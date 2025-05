Formazione imprenditoriale, a Bari torna Revolution Business School

La Revolution Business School si prepara alla quarta edizione. Ieri si è tenuta la presentazione dell’evento. Il format tutto americano che punta a formare a una comunicazione a 360 gradi si terrà a Bari il 30-31 maggio e 1 giugno al “The Nicolaus Hotel”. Fondata nel 2022 da imprenditori provenienti da settori strategici diversi, Fabio Quadrelli insieme a Vincenzo Boemi e Guido Barbone hanno dato vita alla Revolution Business School nata con un obiettivo chiaro: formare una nuova generazione di leader capaci di trasformare competenze in risultati tangibili. La scuola si distingue per un approccio formativo che intreccia teoria e pratica, grazie all’esperienza diretta dei fondatori e dei formatori, professionisti abituati a muoversi dentro le dinamiche reali del business, della leadership e della trasformazione aziendale.

“I percorsi offerti -spiega Quadrelli – sono ad alto impatto e pensati per tutti, per accelerare la crescita personale e professionale. I programmi combinano strumenti manageriali innovativi, sviluppo delle soft skill e allenamento alla leadership in contesti autentici. Il format abbraccia una formazione a 360 gradi, che integra, business strategy, leadership personale, comunicazione persuasiva,marketing e posizionamento, sviluppo mentale ed emozionale”.

Sono attesi relatori straordinari, previsti gli interventi, tra gli altri, dell’attore e produttore Riccardo Scamarcio, del rapper Guè (voce e co-fondatore dei Club Dogo) e di Gianluigi Cimmino (imprenditore Ceo e Fondatore di Yamamay). Un parterre di nomi che per la prima volta da Bari non parleranno della carriera per cui sono diventati famosi in tutto il mondo, ma del metodo che ha permesso loro di affrontare anche le sfide più difficili nel corso dei tanti anni di successi e professione. Nel 2024 furono gli sportivi Alessandro Del Piero (ex capitano della Juventus e giocatore della Nazionale di calcio italiana), Yuri Chechi (medaglia d’oro alle olimpiadi di Atlanta 1994) e Andrea Presti (culturista italiano che ha partecipato per tre volte alla competizione Mister Olympia) gli ospiti di punta della kermesse.

“L’obiettivo – aggiunge – è quello di presentare all’attenzione dei corsisti strategie concrete per affrontare le principali sfide nei raggiungimenti dei propri obiettivi proiettate verso metodi imprenditoriali. Dalla gestione alla leadership, dal marketing all’innovazione. Dal motivazionale allo spirituale. Ogni sessione sarà pratica, orientata a risultati tangibili e progettata per portarti all’evoluzione personale”. L’evento è aperto a imprenditori che vogliono far scalare il proprio business, manager e professionisti che cercano strumenti per guidare il cambiamento, giovani ambiziosi che desiderano imparare dai migliori. Sono disponibili tre livelli di partecipazione: Silver Pass (Accesso completo alle sessioni), Gold Pass (Accesso riservato + cena esclusiva con gli speaker) e Platinum Pass (Posti nelle prime file + networking diretto con i relatori)

Tutti gli ospiti di questa edizione

* Riccardo Scamarcio – Attore, produttore e imprenditore cinematografico

* Guè – Imprenditore, artista e figura iconica della musica urban

* Gianluigi Cimmino – CEO di Yamamay, co-founder di Yamamay e Carpisa

* Franco Giorgio – Fondatore del brand F**K

* Manuel Ernesti – Creatore di Your Dreams e Barber Ring

* Christian Pagliarani – Mental coach e imprenditore

* Matteo Salvo – Guinness World Record per memoria e apprendimento strategico

* Massimiliano Sechi – Mental Coach e fondatore di #NoExcuses

* Max Damioli – Performance Coach, esperto in ipnosi costruttivista

* Silvia Gamberino – Imprenditrice e consulente d’immagine