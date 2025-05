Bari, disagi per la raccolta dei rifiuti: “Basta disservizi”

“Negli ultimi giorni, il nostro territorio sta affrontando sempre più gravi mancanze e disservizi che non possono più essere ignorati. Mentre in questi giorni di festa rispettiamo e celebriamo il nostro Santo Patrono, è fondamentale portare alla luce le difficoltà che il nostro Municipio sta affrontando”. Così in una nota il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia del Municipio II.

“Il Municipio II, vogliamo ricordare che comprende ben cinque quartieri e quasi 100.000 cittadini, merita attenzione e un servizio raccolta efficiente. È inaccettabile che, in un momento di festa, si trascuri la raccolta dei rifiuti, sia differenziata che indifferenziata. La continuità di questi servizi è essenziale per garantire il decoro e la salute pubblica della nostra cittadinanza – continua la nota –

Chiediamo con urgenza un intervento deciso da parte delle autorità competenti su tutto il territorio affinché vengano ripristinati i servizi di raccolta e si garantisca un piano di gestione efficace dei rifiuti. È nostro dovere tutelare il nostro territorio e i nostri concittadini, affinché possano vivere in un ambiente pulito e decoroso visto anche l’aumento della Tari ( +13.3). Confidiamo in una pronta risposta e in azioni concrete per risolvere queste problematiche”.