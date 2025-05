Bari, al Villaggio del Gusto la Città che vorrei

Si terrà domani, sabato 10 maggio, dalle ore 18 alle 19, il talk “La città che vorrei – The city I wish”, organizzato nell’ambito dell’undicesima edizione del Villaggio del Gusto in corso a Largo Giannella, accanto alla ruota panoramica. L’iniziativa, promossa con il patrocinio del Comune di Bari, vedrà tra i protagonisti Plastic Free Onlus, impegnata nella sensibilizzazione ambientale e nella promozione di buone pratiche contro l’abbandono dei rifiuti. “La città che vorrei è una città in cui tutti si sentano parte della soluzione, non del problema – dichiara Silvana Mitolo, referente cittadina di Plastic Free –. Una città più pulita, più rispettosa dell’ambiente, in cui ogni gesto quotidiano, come buttare un mozzicone nel posto giusto, diventa un atto di civiltà”. Oltre a Mitolo, interverranno anche Annalisa Condurro, presidente di Retake Bari, e Andrea di “Sii felice sei a Bari”, in un confronto aperto al pubblico moderato da Alessandro Antonacci, conduttore di Radio Lezzanzare e voce ufficiale della manifestazione. Il talk sarà bilingue, italiano e inglese, in linea con lo spirito sempre più internazionale dell’evento e l’aumento dei turisti presenti in città. Plastic Free sarà inoltre presente per tutta la giornata di sabato e domenica pomeriggio con attività di sensibilizzazione tra i visitatori, insieme alla referente provinciale Elisabetta Carnicelli e alla vice Virginia Mazzone, per parlare con cittadini e famiglie dell’importanza di una corretta gestione dei rifiuti.

“Questa nostra prima partecipazione al Villaggio del Gusto nasce proprio per affiancare l’Amministrazione e AMIU nel promuovere comportamenti virtuosi, in un momento in cui la città è sotto i riflettori per le celebrazioni patronali – aggiunge Mitolo –. Siamo qui per ricordare, con il sorriso, che una città pulita non è un sogno, ma una scelta condivisa”. Il Villaggio del Gusto, in programma fino all’11 maggio, ospita oltre 25 realtà gastronomiche pugliesi e numerose attività culturali, artistiche e ricreative, con una grande attenzione alla sostenibilità e alla riduzione della plastica monouso