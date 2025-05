A Bari un palcoscenico internazionale per il Teatro Ragazzi

Sarà il palcoscenico del teatro per l’infanzia a fare da ponte culturale tra la Puglia e il mondo: prende il via lunedì 12 maggio il Puglia Showcase Kids 2025, vetrina internazionale di teatro ragazzi che vedrà protagonisti undici spettacoli selezionati da una commissione internazionale, più un titolo proveniente dalla sezione internazionale del Festival “Maggio all’Infanzia”.

Un appuntamento strategico per il comparto culturale pugliese, che si consolida come hub creativo e produttivo di riferimento anche sulla scena internazionale. Nei prossimi giorni arriveranno a Bari operatori e programmatori culturali da numerosi Paesi dell’Unione Europea, America Latina e Cina, confermando il forte interesse verso le produzioni teatrali per l’infanzia della nostra regione. La loro presenza sarà determinante per favorire la distribuzione internazionale degli spettacoli delle compagnie pugliesi in festival, teatri e rassegne estere.

L’iniziativa, promossa da Puglia Culture con il sostegno della Regione Puglia – Assessorato alla Cultura, e il patrocinio del Comune di Bari, di Assitej International, dell’International Theatre Institute e dell’European Festival Association, si svolge in sinergia con il Festival Maggio all’Infanzia a cura della Fondazione SAT, che animerà per tutto il mese di maggio i teatri di Bari, Molfetta, Monopoli, Ruvo di Puglia e Martina Franca.

A Bari, cuore pulsante della manifestazione, il pubblico potrà assistere a quattro spettacoli al giorno in cinque importanti teatri cittadini: Teatro Kismet, Kursaal Santalucia, Granteatrino, Teatro Abeliano e Teatro Piccinni. Gli spettacoli sono rivolti a un pubblico dai 0 ai 14 anni, con particolare attenzione a scuole, famiglie e associazioni.

Un teatro accessibile per tutti – Altro punto di forza del Puglia Showcase Kids 2025 è l’accessibilità: con biglietti a soli 3 euro, bambini e ragazzi avranno la possibilità di vivere esperienze teatrali di altissima qualità, in una proposta artistica pensata per crescere nuove generazioni di spettatori consapevoli.

Si parte lunedì 12 maggio alle ore ore 09:30 alla Casa di Pulcinella con lo spettacolo “Cantastorie a Pedali” di Teatro dei Leggeri con Dino Parrotta e Loris Leoci. Alle ore 11:30 al Nuovo Teatro Abeliano andrà in scena lo spettacolo “LàQua” della compagnia Teatro Koreja, con Emanuela Pisicchio e Maria Rosaria Ponzetta. Alle 15:30 appuntamento al Kursaal Santalucia con “Paloma – Ballata controtempo” di Factory Compagnia Transadriatica, regia di Tonio De Nitto, con Michela Marrazzi e Rocco Nigro. Alle 17:30 al Teatro Kismet OperA concluderà la prima giornata lo spettacolo “Anastasia – L’ultima figlia dello Zar” di Equilibrio Dinamico Dance Company con la regia di Michelangelo Campanale, le coreografie di Roberta Ferrara, con i danzatori: Antonello Amati, Moreno Guadalupi, Giulia Bertoni, Serena Angelini, Rebecca Moriondo.

Martedì 13 maggio alle ore 09:30 alla Casa di Pulcinella si terrà lo spettacolo “Opera di Pulcinella” di e con Paolo Comentale della compagnia Granteatrino. Alle ore 11:30 al Teatro Kismet OperA andrà in scena “Come SeMe”, spettacolo della compagnia Kuziba Teatro coprodotto con Teatri di Bari, con la regia di e con Annabella Tedone, con Gianna Grimaldi. Alle 15:30 al Kursaal Santalucia è la volta di “Schiaccianoci Swing” della compagnia Bottega degli Apocrifi, regia di Cosimo Severo con Rosalba Mondelli, Fabio Trimigno, Michele Lorenzo Telera, Celestino Telera e Michele Rignanese. Alle 17:45 al Nuovo Teatro Abeliano appuntamento con “Senza Piume”, spettacolo a cura della compagnia Senza Piume Teatro, di e con Damiano Nirchio, con Anna De Giorgio, Mirko Lodedo, Tea Primiterra.

Mercoledì 14 Maggio alle ore 09:30 al Teatro Kismet OperA andrà in scena lo spettacolo “Ahia!” di Teatri di Bari, regia di Damiano Nirchio, con Raffaele Scarimboli e Monica Contini. Alle 11:30 al Teatro Piccinni la Compagnia INTI porterà in scena “La Grande Foresta” di Francesco Niccolini, con Luigi d’Elia. Alle 15:00 al Nuovo Teatro Abeliano la compagnia Teatro CREST porta in scena “La storia di Hansel e Gretel” di Michelangelo Campanale, con Catia Caramia, Abril Milagros Gauna, Giuseppe Marzio e Gianvincenzo Piro. Infine alle 17:30 al Teatro Kismet OperA, nell’ambito della sezione internazionale del Maggio all’Infanzia 2025 si terrà lo spettacolo “Dreamborn – L’aldilà per principianti” della Compagnia La luna nel pozzo, con la regia di Robert Mc Neer, con Frey Faust, Natascia Fogu, Manuela Martella, Robert Mc Neer, Francesca Padullà e Pia Wachter.

I biglietti, a partire da 3 euro, sono disponibili online su vivaticket.it o al botteghino del Teatro Kismet OperA aperto dal martedì al venerdì nei seguenti orari 10:30- 12:30, 16:30-19:00.