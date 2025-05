Fatto esplodere bancomat a Corato, indagano i carabinieri

Lo sportello bancomat della Banca popolare di Puglia e Basilicata, che si trova in corso Mazzini a Corato (Bari), è stato fatto esplodere la scorsa notte intorno alle 3.30. La tecnica usata è quella della cosiddetta marmotta: si inserisce un ordigno all’interno dell’erogatore automatico e lo si fa esplodere. Non è chiaro se gli autori del colpo siano riusciti a portare via dei contanti.

La deflagrazione è stata abbastanza forte: ha provocato danni ed è stata sentita da chi risiede vicino all’istituto di credito. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che vaglieranno le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona.