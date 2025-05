Incidente stradale a Gioia del Colle, muore 39enne

Per cause in corso di accertamento un uomo, in sella alla sua bicicletta, è stato travolto e ucciso da un’auto a Gioia del Colle tra via Marchitelli e via Federico II di Svevia. Aveva 39 anni ed era un operaio. L’uomo è morto sul colpo. Sul posto i carabinieri e il 118. Alla guida dell’auto una donna di 50 anni che si è fermata, in stato di shock.