Sorpreso a rubare segnaletica stradale, un arresto ad Andria

Colto in flagrante mentre smontava la segnaletica stradale lungo la provinciale 174, che conduce al Castel del Monte: è stato arrestato un 59enne andriese, accusato di furto aggravato.

L’uomo è stato sorpreso dagli agenti della Squadra Volanti della Questura di Barletta-Andria-Trani durante un servizio di controllo del territorio, intensificato su disposizione del Questore. I poliziotti hanno notato un’autovettura ferma sul ciglio della strada, con portiera e bagagliaio aperti. Avvicinandosi per un controllo, hanno visto l’uomo tentare di richiudere in fretta il bagagliaio e risalire in auto, con l’evidente intento di allontanarsi.

All’interno del veicolo sono stati rinvenuti tre pali metallici con annessa segnaletica verticale, oltre a una sega manuale presumibilmente utilizzata per il taglio dei cartelli stradali. L’uomo è stato condotto in Questura e sottoposto a rito direttissimo. Resta valida, fino a sentenza definitiva, la presunzione di innocenza.