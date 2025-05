Circola con patente falsa, denunciato camionista a Bari

Nella mattinata di ieri, intorno alle ore 10, un autoarticolato è stato sottoposto ad accertamenti da parte degli agenti della Polizia Locale di Bari. Al termine delle verifiche, espletate con l’ausilio di una Officina Autorizzata è emerso che l’impianto tachigrafico risultava non conforme, il complesso veicolare risultava privo della prescritta revisione periodica mentre il conducente circolava con una patente di guida che a seguito del controllo è risultata falsa. Il conducente, di origine straniera è stato deferito alla Autorità Giudiziaria inoltre sono scattate sanzioni amministrative ed accessorie con conseguente fermo di tre mesi del complesso veicolare.

Sono costanti i controlli dei mezzi pesanti ed autobus da parte della Polizia Locale di Bari, oltre 200 le violazioni accertate negli ultimi due mesi e diversi i provvedimenti di fermo e sequestro sui veicoli. Il mancato rispetto della normativa di settore da parte dei conducenti professionali alla guida di mezzi pesanti può comportare gravi conseguenze sia in termini di sicurezza stradale, concorrenza sleale nonché tutela in ambito lavorativo degli stessi conducenti professionali, risulta essenziale l attività di controllo che continuerà nell’ambito del territorio cittadino.