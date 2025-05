Bari, il lungomare di Palese tra nuova pista e vecchi ruderi

Da una parte la nuova pista ciclabile, dall’altra i vecchi ruderi, le ringhiere arrugginite, i dislivelli sul marciapiede e i “problemi di sempre”. Non si placa la polemica per il lungomare di Palese, a denunciarlo sono gli stessi residenti che, ancora una volta, lamentano problematiche relative non solo a disagi noti, ma anche l’assenza di passerelle per l’accesso al mare e caos legato alla viabilità che già nelle prime giornate di caldo, ha provocato non pochi disagi.

“Nuova pista ciclabile, ma vecchi problemi – ha commentato un residente – sono personalmente felice della novità, ma questo non cancella anni di abbandono e degrado che purtroppo permangono e sono ben visibili. Le ringhiere sul lungomare sono ancora arrugginite, ci sono ruderi che sembrano resteranno lì per sempre, senza nessuna notizia in merito e inoltre il marciapiede è sconnesso e si rischia di cadere, un rischio che corriamo tutti, soprattutto le persone con disabilità motorie. Per giunta c’è l’aggravante delle passerelle, sarà un’altra estate senza accessi al mare e di disagi. Già nelle prime giornate di caldo abbiamo avuto modo di constatare il caos legato alla viabilità: non ci sono abbastanza posti auto, il problema riguarda anche Santo Spirito, molti sono costretti a lasciare l’auto lontano, non facile per chi fatica a camminare e deve arrivare al mare, le distanze sono enormi, non è un quartiere piccolo. Sarà un’estate difficile, tanti problemi non sono stati risolti”.

Da parte del Comune però c’è la volontà di sistemare i pasticci del passato. Sul tema passerelle e viabilità già negli scorsi mesi era intervenuto l’assessore Domenico Scaramuzzi evidenziando che è “ben consapevole dell’inaccessibilità di alcuni tratti”. Sul caso “sono state avviate verifiche per dotare questi luoghi di discese a mare protette con pedane in legno e passerelle per disabili”. I tempi tecnici di studio e progettazione però sono lunghi, dunque si dovrà attendere. Per quanto riguarda la viabilità e i parcheggi invece, almeno su Santo Spirito ci sono novità. “Abbiamo attivato la procedura, tramite delibera, per poter espropriare delle aree di Santo Spirito da adibire a parcheggio – ha aggiunto Scaramuzzi – nei prossimi mesi partirà l’iter, ci saranno 200 posti auto in più. Su Palese, il Municipio ascolterà i residenti per sistemare la questione viabilità, il senso di marcia sarà da Palese verso Santo Spirito”, ha concluso.