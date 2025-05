Ferito vigile a Giovinazzo, il sindaco: “Inaccettabile”

Ieri mattina, intorno alle 11.00, in prossimità della rotatoria di via Bitonto, vicino alla ex ferriera, due vigili urbani del Comando di Giovinazzo intimavano l’alt a un ragazzo a bordo di una moto. Il giovane, risultato poi essere di Bitonto, non solo non si è fermato, ma è scappato a velocità sostenuta verso il centro cittadino. A quel punto i due agenti, a bordo delle loro motociclette, sono partiti all’inseguimento del trasgressore, ma nella corsa uno di loro ha perso l’equilibrio e cadendo dalla moto ha riportato la frattura della tibia e del perone.

“ Quanto è accaduto è inaccettabile. Sia io che l’assessore alla Polizia Locale, Alfonso Arbore, esprimiamo la nostra solidarietà all’agente Giorgio Contaldo rimasto ferito durante un inseguimento” – dichiara incredulo il sindaco Michele Sollecito– “ Gli siamo vicini per aver dimostrato ancora una volta dedizione e spirito di sacrificio, oltre che coraggio e intraprendenza. Purtroppo il nostro agente dovrà affrontare un intervento chirurgico e noi sentiamo di essere vicini a lui e a tutto il corpo della Polizia Locale che con grande impegno cerca di presidiare al meglio la nostra città. Pertanto, a nome di tutta l’ Amministrazione comunale, formulo i migliori auguri per una pronta ripresa all’agente Contaldo. Spero che, quanto prima, sia fatta giustizia e vengano applicate le dovute sanzioni visto che questo trasgressore ha messo a repentaglio la vita di due nostri agenti che semplicemente stavano svolgendo il proprio lavoro. Cosi non va bene, certa gente deve imparare a stare alla larga dalla nostra città”.