‘Inventiamo una banconota’, premiate quattro scuole pugliesi

Quattro istituti pugliesi, quattro campani e uno lucano sono i vincitori della fase interregionale (Puglia, Basilicata e Campania) dell’edizione 2024-2025 premio “Inventiamo una Banconota”, promosso dalla Banca d’Italia nell’ambito delle iniziative di educazione finanziaria rivolte alla scuola. Il concorso “coinvolge – è spiegato in un comunicato – studentesse, studenti e insegnanti delle scuole primarie e secondarie in un progetto integrato nella programmazione didattica, che prevede la realizzazione di un bozzetto di una banconota immaginaria. Il tema dell’edizione 2024-25 è: ‘Realizzare i propri sogni, investire su sé stessi: l’economia al servizio dei giovani'”.

A questa edizione hanno partecipato 622 scuole italiane; sono stati complessivamente selezionati 54 istituti scolastici (nove per ciascun aggregato regionale), che riceveranno un premio di duemila euro destinato al potenziamento delle attività didattiche. Per la macro-regione Puglia-Basilicata-Campania (155 scuole partecipanti), la selezione è stata effettuata dalla giuria riunitasi presso la sede di Bari della Banca d’Italia. Per la scuola primaria sono stati premiati il primo Circolo didattico-Plesso Marconi di Ischia (Napoli), il primo Circolo didattico De Amicis di Trani e la Cooperativa scolastica Santa Chiara di Nola (Napoli). Per la scuola secondaria di primo grado sono stati premiati l’Istituto comprensivo Torraca-La Vista di Potenza, la Scuola secondaria statale di primo grado E. Baldassarre di Trani e l’Istituto comprensivo Mazzini di Bari. Per la scuola secondaria di secondo grado sono stati premiati il Liceo scientifico Enrico Fermi Aversa-sede di Parete (Caserta), il Liceo artistico San Leucio di Caserta e il Liceo Marzolla Leo Simone Durano di Brindisi. Il 15 maggio, alle ore 10, si terrà presso la sede di Bari della Banca d’Italia la cerimonia di premiazione delle scuole vincitrici della selezione interregionale. Il giorno successivo avrà luogo la finalissima nazionale.