Torna la Vieste en Rose, sul Gargano oltre 200 cantine

Oltre 200 cantine, non solo pugliesi anche italiane e internazionali per la sesta edizione de La Vieste en Rose, il festival che dal 29 maggio al 1° giugno trasformerà il centro storico di Vieste (Foggia) in un percorso incantato tra le mille sfumature del vino rosato. Ogni angolo del centro storico si animerà con allestimenti a tema, luci soffuse, degustazioni e incontri che mescolano il piacere del vino alla scoperta di chi lo produce, lo racconta, lo ama. Ai banchi d’assaggio le eccellenze provenienti dalla Puglia, da tutta Italia e dal resto del mondo, come Francia, Germania, Austria, Bulgaria, Cile, Colombia, Spagna, Grecia, Portogallo, Moldavia, Romania, Turchia e Slovacchia. Un mosaico di culture che regalerà ai visitatori un panorama enologico straordinario, che proietta la manifestazione tra gli eventi di riferimento del panorama enogastronomico nazionale.

“La città è pronta a regalare ai suoi ospiti quattro giorni indimenticabili, in cui musica e sapori si fonderanno in un’atmosfera di festa e convivialità” – ha detto Tano Paglialonga, assessore ai grandi eventi del comune di Vieste. “La Vieste en Rose, quando è nata, aveva l’obiettivo di dare dignità al rosato – ha sottolineato Giuseppe Gentile regional category manager wine Partesa Nord Est-Adriatico. Negli anni questo evento è cresciuto, attivando a coinvolgere decine di migliaia di persone e rafforzando la sua identità di contenitore qualitativo. Vogliamo diventare il più grande evento italiano sul rosato”. “Vieste si conferma ancora una volta come capitale del turismo enogastronomico, offrendo a tutti i visitatori un’occasione imperdibile di vivere il nostro territorio in modo autentico e coinvolgente”, ha spiegato Graziamaria Starace assessora al turismo del comune di Vieste. Tra artisti di strada, concerti dal vivo e performance itineranti, ogni sera diventerà una festa diffusa, che culminerà nella grande celebrazione finale con musica e balli sotto le stelle.