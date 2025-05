Bari, furto in pieno giorno sul lungomare: arrestato 20enne

Attimi di paura ieri pomeriggio nei pressi di piazza Eroi del Mare, dove una donna è stata vittima di un furto con strappo in pieno giorno. Intorno alle 15:30, un giovane l’ha aggredita sottraendole con violenza il cellulare e il portafoglio, contenente circa 950 euro in contanti e documenti personali, per poi darsi alla fuga a piedi. Le urla della donna hanno attirato l’attenzione di una pattuglia della Polizia Locale, in servizio nella zona, che è prontamente intervenuta. Gli agenti sono riusciti a bloccare il sospetto, un ventenne, grazie anche al supporto di altre pattuglie confluite rapidamente sul posto dopo l’allarme lanciato via radio.

La donna ha riconosciuto il soggetto come l’autore del furto e ha sporto denuncia presso gli uffici della Polizia Locale. Durante la perquisizione, è stato recuperato il cellulare, già restituito alla vittima, mentre del portafoglio non è stata trovata traccia. Gli investigatori ipotizzano che il ladro possa essersene disfatto durante la fuga o lo abbia passato a un complice. Per chiarire la dinamica e identificare eventuali coinvolti, sono al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona. Il giovane è risultato avere precedenti specifici per reati simili. Questa mattina è comparso dinanzi all’autorità giudiziaria, che ha convalidato l’arresto, disposto la custodia cautelare in carcere e rinviato il processo a giugno. L’uomo dovrà rispondere dell’accusa di furto con strappo, ai sensi dell’articolo 624-bis del Codice penale. Questo caso si unisce ai moltissimi già denunciati dai cittadini secondo i quali cresce l’allarme microcriminalità a Bari.