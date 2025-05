Investimento mortale sui binari, disagi su linea Bari-Foggia

Disagi sulla circolazione dei treni, in particolare sulla linea di Foggia-Bari per via di un investimento sui binari avvenuto a Trani, in particolare in corrispondenza del passaggio a livello di via Corato. Vittima un uomo. Sul posto è presente l’autorità giudiziaria che si sta occupando di effettuare gli accertamenti del caso. La circolazione è stata sospesa alle ore 12.20, ma i disagi sono in corso tuttora con ritardi e rallentamenti. Lo ha comunicato Trenitalia evidenziando che i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali potrebbero registrare ritardi.

Foto repertorio