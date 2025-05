Bari, in via Mitolo una stazione di ricarica per veicoli elettrici

Una stazione per la ricarica dei veicoli elettrici. È quanto previsto dalla delibera approvata oggi dalla giunta comunale contenente alcune indicazioni procedurali per la realizzazione di un hub per la mobilità veicolare e TPL a trazione elettrica in via Mitolo, prevista come da programma Triennale delle Opere Pubbliche per l’annualità 2025.

L’opera ha come obiettivo la realizzazione di un’infrastruttura innovativa che favorisca la mobilità sostenibile, ponendo le basi per una gestione efficiente del trasporto pubblico locale attraverso la costruzione di un centro esclusivamente dedicato alla ricarica dei bus elettrici di linea e di una piccola area parcheggio aperta al pubblico, nell’area a ridosso della SS16, nella fascia compresa tra via Michele Mitolo e la tangenziale.

Al momento è in corso l’istruttoria per l’approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, che prevede l’acquisizione al patrimonio comunale di una porzione di area di proprietà privata. Considerato che l’intervento è finanziato, in parte, da risorse provenienti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), si rende necessario porre in essere soluzioni che consentano di procedere alla sua realizzazione nel rispetto delle tempistiche stringenti legate alla fonte di finanziamento.

In tale ottica si ritiene di procedere con la predisposizione di due stralci del citato intervento, caratterizzati dalla realizzazione di opere dotate di autonoma funzionalità, utilizzando l’istituto dell’appalto integrato, con l’individuazione dell’operatore economico che dovrà procedere alla predisposizione del progetto esecutivo e all’esecuzione dei lavori, mediante ricorso all’accordo quadro. Nello specifico, fermo restando l’avvio e il completamento dell’istruttoria per l’acquisizione della suddetta area, si potrà andare avanti la procedura di gara finalizzata all’individuazione dell’operatore economico con cui concludere, appunto, l’accordo quadro e stipulare, successivamente, i due contratti attuativi collegati ai due progetti esecutivi stralcio. Il tutto al fine di ottimizzare i tempi, atteso che si potrà, contestualmente, istruire entrambe le procedure. In tal modo, inoltre, ad avvenuta approvazione del PFTE, sarà possibile dar subito corso alle attività necessarie per l’esecuzione del contratto attuativo (in appalto integrato) afferente allo stralcio non interessato dalla procedura espropriativa, riguardante la realizzazione di una porzione del centro di ricarica per gli autobus elettrici e di un’area a parcheggio che, comunque, garantirà la funzionalità del sistema TPL.

“Uno alla volta, stiamo componendo il mosaico della rivoluzione del trasporto pubblico a Bari – dichiara l’assessore alla Mobilità Domenico Scaramuzzi -. Ieri abbiamo pubblicato la gara per la realizzazione della stazione di ricarica elettrica presso la sede dell’Amtab e con questa delibera, di fatto, acceleriamo le procedure per la realizzazione della nuova stazione di ricarica elettrica a servizio del nuovi sistema di TPL cittadino che dal 2027 sarà per il 90% elettrico. Stiamo così realizzando le cosiddette infrastrutture di servizio che serviranno alla messa in esercizio di tutti i mezzi. Nel frattempo andiamo avanti anche con l’altro tassello di questa rivoluzione: il Bus Rapid Transit. A giorni pubblicheremo la gara per l’acquisto dei 42 mezzi utili e gli uffici stanno lavorando a pieno regime per partire al più presto con i lavori dell’infrastrutturazione”.

Foto repertorio