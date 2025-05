Bari, a due mesi dal crollo ancora disagi: il sit in dei meloniani

Il Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia Municipio 2 invita tutta la cittadinanza a partecipare al sit-in di protesta che i consiglieri del Municipio2 terranno sotto il Palazzo di Municipio, in Corso Benedetto Croce, 96. L’appuntamento è fissato per il giorno 14 Maggio 2025 alle ore 10. La protesta è indetta a causa dei gravi ritardi nella riapertura dei servizi municipali, che stanno causando notevoli disagi e mancanze nella fruizione dei servizi essenziali per i cittadini a distanza di ben più 60 giorni dal crollo della palazzina di via Pinto. “È fondamentale – scrivono – far sentire la nostra voce per richiedere un intervento immediato e risolutivo da parte dell’amministrazione centrale”.