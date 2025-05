Dai borseggi, alle auto: cresce l’allarme furti a Bari. A denunciarlo sono gli stessi cittadini testimoni o protagonisti di episodi avvenuti in diverse zone della città. Solo pochi giorni fa, in centro a Bari, nel giro di pochi giorni sono avvenuti tre scippi. “Tre testimonianze in una sola settimana – ha raccontato un cittadino – ormai avvengono alla luce del giorno ai danni di cittadini e turisti. Sembra che la città stia facendo passi indietro”, conclude.

La questione preoccupa anche i commercianti tant’è che alcuni di loro stanno pensando di rivolgersi al Questore o al Prefetto per incrementare la sicurezza in città. Non solo borseggi però, a Bari cresce l’allerta per i furti di auto. La scorsa settimana, tra le vittime, un cittadino con disabilità. L’auto, rubata a Poggiofranco, è stata poi ritrovata a Cerignola, completamente sventrata. Ma un allarme in merito era stato lanciato anche dal nuovo sindacato dei Carabinieri di Puglia che aveva esortato ad incrementare le risorse per arginare il fenomeno. Gli episodi avvengono ormai a qualsiasi ora, anche in luoghi frequentati.

“Ho assistito ad un furto e ho avuto paura – racconta una mamma – ero con mia figlia. Ci siamo nascoste per evitare di essere viste, ma la cosa è accaduta in pieno giorno, non lontano da una scuola e da un supermercato. Sembra che la situazione stia peggiorando, abbiamo paura. Facciamo sforzi enormi per mantenere le auto, sopravvivere con i costi che aumentano, poi arrivano questi criminali privi di umanità e rubano soprattutto ai poveri. Vogliamo più controlli”, ha concluso.

