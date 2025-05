L’editoria pugliese al Salone Internazionale del Libro di Torino

Puglia ancora una volta protagonista al Salone Internazionale del Libro di Torino. L’edizione 2025, in programma dal 15 al 19 maggio e intitolata le parole tra noi leggere, vede un’importante presenza pugliese, con 41 case editrici, oltre 50 presentazioni e uno stand istituzionale, sostenuta da Regione Puglia e Puglia Culture nell’ambito di Parole a sistema, linea d’intervento per lo sviluppo e la valorizzazione dell’editoria pugliese e Consiglio Regionale della Puglia – Biblioteca “Teca del Mediterraneo”.

Lo stand Puglia, realizzato in collaborazione con APE – Associazione Pugliese Editori, si sviluppa su un’area complessiva di circa 300mq e ospita le case editrici/marchi editoriali: Il Grillo editore, Besa Muci, PubMe, Kurumuny, Musicaos Editore, Krill Books, Progedit, Di Marsico Libri, Pensa Multimedia, Edipuglia, Edizioni Milella, Moon Edizioni, Schena Editore, Pietre Vive Editore, Secop Edizioni, Wip Edizioni, Sfera Edizioni – Penna Nera – Posa edizioni, Gelsorosso, Adda Editore, Edizioni Ampelos, Terra Somnia Editore, Edizioni dal Sud, Edizioni Giuseppe Laterza Srl, Edizioni di Pagina, Edizioni Dedalo, Animamundi Edizioni, Erf Edizioni, Fallone Editore, G. C. L. edizioni, Stilo Editrice, Claudio Grenzi Editore, Edizioni La Meridiana, Editrice Rotas, I Libri di Icaro, Gagliano Edizioni, Editrice Aga, Cacucci Editore. Inoltre partecipano con un proprio stand, sempre con il sostegno della Regione Puglia, Manni Editori, Edizioni Dedalo, Les Flâneurs Edizioni.

Lo stand Puglia quest’anno, oltre allo spazio espositivo e alla sala dedicata alle presentazioni, comprende un’area promossa dal Consiglio Regionale della Puglia – Biblioteca “Teca del Mediterraneo” – che promuove anche un nutrito calendario di presentazioni per promuovere i festival letterari regionali – dedicata all’illustrazione e al fumetto con attività laboratoriali.

In programma infine un fitto calendario di oltre 50 presentazioni:

giovedì 15 maggio ore 12.00 Learning Sciences institute (LSi) presenta Tramonti di Speranza con Alessandro Guida (autore), Giuseppe Guida (autore), Giusi Antonia Toto (autrice), Valentina Berardinetti (dottoranda di ricerca UniFg), Domenico Lorusso (dottorando di ricerca, Luigi Traetta (docente UniFg), ore 12.30 WIP Edizioni presenta Maltrattamento invertito: la violenza filio-parentale con Emilio Nuzzolese (autore), Sara Simona Racalbuto (psicologa psicoterapeuta Città della Salute e della Scienza di Torino), ore 14.00 Edizioni La Meridiana presenta Sotto il cielo di Gaza con Don Nandino Capovilla (autore), Betta Tusset (autrice), Norberto Julini (coordinatore di Pax Christi Italia), ore 15.30 Liceo “Q. Ennio” di Gallipoli (Le) presenta il progetto “Incunabula – Adottiamo un bene artistico” con gli studenti delle classi 3^, 4^ e 5^ A dell’indirizzo classico destinatari del percorso formativo”, ore 17.00 Consiglio Regionale della Puglia Biblioteca “Teca del Mediterraneo” presenta Festival Chiostri e inchiostri “I libri ed i festival letterari: percorso intrepido di creazione di valore per il territorio” con Piero Liuzzi (presidente Associazione Acuto Onlus), Paolo Verri (direttore editoriale Mondadori), Paola Farinetti (produttrice e organizzatrice culturale), Mimma Gattulli (segretario generale del Consiglio Regionale della Puglia, ore 19.00 Gagliano Edizioni presenta Il cammino verso la conoscenza con Shajeer Kizhakkekara (autore), Daniela Aragno (docente), Roberta Verardi (architetto)”.

Venerdì 16 maggio ore 11.00 Accademia di Belle Arti di Lecce presenta Beauty Amid War con Anilda Ibrahimi (scrittrice), Valeria De Vitis (responsabile eventi ABA Lecce), ore 12.00 Musicaos Editore presenta Le inquietudini della luna con Giuseppe Goisis (autore), Davide Trezzi (scrittore), ore 12.30 Conversazioni dal Mare. Incontri culturali a cielo aperto presenta Conversazioni dal Mare 2025. Il ponte culturale che unisce i borghi marinari di Giovinazzo e Mattinata con Viviana Matrangola (assessore alla Cultura Regione Puglia), Aldo Patruno (Aldo Patruno (direttore Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia), Michele Sollecito (sindaco di Giovinazzo), Cristina Piscitelli (assessore alla Cultura di Giovinazzo), Michele Bisceglia (sindaco di Mattinata), Paolo Valente (assessore alla Cultura di Mattinata), Giulia Murolo (coordinamento editoriale Conversazioni dal Mare), ore 13.30 PubMe presenta Dai graffi del cuore nascono parole con Francesca Stefania Rizzo Frasté (autrice), Stefania Bergo (curatrice editoriale della collana Gli Scrittori della Porta Accanto di PubMe), ore 14.00 Ventotto Edizioni presenta Scegli con cura le tue Parole Come il nostro modo di comunicare definisce le nostre e l’altrui realtà con Daniele Le Grottaglie (autore), Mino Grassi (relatore), ore 15.00 SECOP edizioni presenta sans-pareille con Milisav Savić (autore), Marilina Veca (traduttrice), Mariella Medea Sivo (responsabile de I Libri di Medea), ore 15.30 Comune di Mattinata presenta LUCIO C’E’: la Vita e la Musica di Lucio Dalla con Marcello Balestra (autore), Michele Bisceglia (sindaco di Mattinata), Paolo Valente (assessore alla Cultura di Mattinata), Pietro Fania (vicepresidente della BCC), Annamaria Fini (membro dCdA della BCC), Donato Antonacci (presidente di Gargano Vita), ore 16.00 Musicaos Editore presenta Acidamore. Una storia di paraffina e nostalgia, Davide Trezzi (autore), Giuseppe Goisis (regista), ore 16.30 Pietre Vive Editore presenta Ordine e mutilazione e Sotto i denti con Elena Zuccaccia (autrice), Antonio Lillo (direttore editoriale Pietre Viv, ore 17.00 Centro Studi e Ricerche di Diritto dell’Ambiente “Antonio Cederna” presenta Il liberale naturalista. Una vita di battaglie fra luci e vuoti con Saverio Di Jorio (autore), Loredana Capone (presidente del Consiglio Regionale della Puglia), Aldo Patruno (direttore Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia), ore 17.30 Premio Fondazione Megamark – Incontri di Dialoghi presenta 2016 – 2025 – 10 anni di “Premio Fondazione Megamark – Incontri di Dialoghi”, storia di esordienti e di emozioni con Paolo Di Paolo (moderatore), Emanuela Canepa (autrice), Cristian Mannu (autore), Carmela Scotti (autrice), Giovanni Turi (editore), ore 19.00 Aurea Nox presenta Nel respiro del cosmo con Mario Francesco Bucci (autore), Grazia Velvet Capone (editrice), ore 19.30 ERF Edizioni presenta Il paguro Bernardo/ Rudy il rimorchiatore con Cinzia Maiolini (autrice), Viola Guerci (illustratrice), Antonella Caprio (scrittrice).

Sabato 17 maggio ore 10.30 Pensa MultiMedia presenta La didattica inclusiva con Ilenia Amati (autrice e docente), ore 11.00 Sfera Edizioni presenta FORTY 40 – il libro dei mutamenti con Salvatore Tramacere (Cantieri Teatrali Koreja), Lorenzo D’Addabbo (editore), ore 11.30 Las Vegas edizioni presenta Transumanza con Giuse Alemanno (autore), Andrea Malabaila (editore), ore 12.00 Edizioni Giuseppe Laterza presenta Vite sospese con Francesco Rosiello (autore), Giuseppe Laterza (editore), ore 12.30 Gelsorosso Casa Editrice presenta Ascoltare la Puglia, immaginare il Mondo: gli audiolibri Gelsorosso in esclusiva su Audible con Carla Palone (editrice Gelsorosso), Alessandra Colucci (giornalista), Veronica Vuoto (redazione Gelsorosso), ore 13.00 Manni Editori presenta La fabbrica dei fuochi con Arcangelo Popolizio (autore), Francesco Passarelli (docente UniTo), ore 13.30 Terra Somnia Editore presenta C’è ancora Tempo – Storie di donne che resistono con Paolo Miggiano (autore), Alessia Cellè (docente), ore 14.00 Consiglio Regionale della Puglia Biblioteca “Teca del Mediterraneo” presenta Premiazione vincitori Bando “Puglia D’A-mare” con Alessio Fortunato (disegnatore Bonelli), Filomena Pucci (docente e presidente commissione), Mimma Gattulli (segretario generale Consiglio Regionale della Puglia), Michele Mazzarano (consigliere della Regione Puglia), Sergio Clemente (consigliere della Regione Puglia), Alessandro Leoci (consigliere della Regione Puglia), ore 14.30 Schena Editore presentazione della collana “”I libri del Premio Giovanni Testori” con Giuseppe Frangi (presidente dell’Associazione Giovanni Testori), Giuseppina Carutti (curatrice della collana), Marina Mojana (critico d’arte), Giulia Asselta (autrice), Jonathan Lazzini (autore), Lucrezia Longobardi (autrice), Giovanni Renzi (autore), ore 15.30 Giulio Einaudi Editore presenta Gotico Salentino con Marina Pierri (autrice), ore 16.00 Terra Somnia Editore presenta Pirandello mi fa un baffo con Romina Caruana (autrice), Paolo Miggiano (scrittore), ore 16.30 Besa Muci presenta Le ore invisibili con Francesca Palumbo (autrice), Simonetta Pavanello (autrice), ore 17.00 Consiglio Regionale della Puglia Biblioteca “Teca del Mediterraneo” presenta Festival Conversazioni sul futuro, Luce sul Festival con Vera Gheno (sociolinguista), Daniela Finocchi (giornalista), Gabriella Morelli (direttrice artistica Conversazioni sul futuro), Marino Sinibaldi (saggista e conduttore del podcast Timbuctu), ore 17.30 Consiglio Regionale della Puglia Biblioteca “Teca del Mediterraneo” presentazione del volume della Collana editoriale Leggi La Puglia: “La Cattedrale di Ostuni” – Dedalo 2025 con Mimma Gattulli (segretario generale del Consiglio Regionale della Puglia), Alessandro Leoci (consigliere Regione Puglia), Gianmichele Pavone (curatore), Claudia Coga (editrice), ore 18 Assessorato Lavoro Istruzione e Formazione della Regione Puglia presenta Studiare e vivere in città accoglienti e sostenibili. La strategia di Puglia Regione Universitaria a cura di Regione Puglia, Adisu Puglia, Urban@it con Maria Raffaella Lamacchia (dirigente Sezione Istruzione e Università della Regione Puglia), Antonio Tritto (dirigente Settore Lavori Pubblici e Sostenibilità, ADISU Puglia), Nicola Martinelli (responsabile scientifico Urban@it), Valentino Castellani (già sindaco di Torino e past president di urban@it), Egidio Dansero (professore ordinario di Geografia economico-politica del Dipartimento Culture Politica Società e Vice Rettore Vicario per la Sostenibilità e la Cooperazione allo Sviluppo Università degli Studi di Torino), ore 18.30 Edizioni Milella presenta Nei colori le emozioni con Gilda Tempesta (autrice) ore 19.30 Adda Editore presenta La donna che legge con Bianca Tragni (autrice).

Domenica 18 maggio ore 10.30 ERF Edizioni presenta Il PIL della felicità Francesca Palumbo (autrice), Antonella Caprio (scrittrice), Vito Antonio Loprieno (editore), ore 11.00 Consiglio Regionale della Puglia Biblioteca “Teca del Mediterraneo” presentazione del volume della Collana editoriale Leggi La Puglia: “La Puglia e i suoi musei. Un viaggio sentimentale” con Loredana Capone (presidente del Consiglio Regionale della Puglia), Mimma Gattulli (segretario generale del Consiglio Regionale della Puglia), Aldo Patruno (direttore Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia), Nando Bossis e Lorenzo D’Addabbo (Sfera Edizioni), ore 11.30 Consiglio Regionale della Puglia Biblioteca “Teca del Mediterraneo” presentazione del volume della Collana editoriale Leggi La Puglia: “Torre Santa Sabina. L’approdo ritrovato” con Loredana Capone (presidente del Consiglio Regionale della Puglia), Antonio Lacatena (dirigente Consiglio Regionale della Puglia), Rita Auriemma (co-curatrice), Antonella Antonazzo (co-curatrice), Carlo De Mitri (co-curatore), ore 12.00 Consiglio Regionale della Puglia Biblioteca “Teca del Mediterraneo” presenta Festival Conversazioni dal Mare. Presentazione del volume Un’altra storia di Maurizio Landini con Maurizio Landini (autore e segretario generale CGIL), Paola Natalicchio (giornalista), Loredana Capone (presidente del Consiglio Regionale della Puglia), Giulio Calvani (Consiglio Regionale della Puglia), ore 12.30 Consiglio Regionale della Puglia Biblioteca “Teca del Mediterraneo” presentazione del volume della Collana editoriale Leggi La Puglia: “Meridionalismo ed economisti di Puglia” con Loredana Capone (presidente del Consiglio Regionale della Puglia), Anna Gervasio (direttrice IPSAIC), Raffaele Pellegrino (vicepresidente IPSAIC), Lucia De Frenza (co-curatrice), ore 13.00 Edizioni Dal Sud presenta Meridionalismo e Liberazione. Atti del Convegno di Studi sui problemi del Mezzogiorno. Bari 3-4-5- dicembre 1944 con Anna Gervasio (direttrice IPSAIC), Raffaele Pellegrino (vicepresidente IPSAIC), ore 13.30 SECOP edizioni presenta Capitoni Coraggiosi ovvero gli eroi dell’insuccesso con Paolo De Vita (autore), Mimmo Mancini (autore), Peppino Piacente (editore), Gianluca Simonetta (StraLab Università degli Studi di Firenze), ore 14.00 Penna Nera Edizioni presentazione dei portfoli Penna Nera Edizioni con Alessio Fortunato (disegnatore Bonelli), Filomena Pucci (curatrice collezione disegni su Valentino), Lorenzo D’Addabbo (editore), Giuseppe Inciardi (referente direzione Consiglio Regionale della Puglia), ore 14.30 Associazione Presìdi del libro presentazione della quinta edizione di Lungomare di Libri con Viviana Matrangola (assessore alla Cultura Regione Puglia), Aldo Patruno (direttore Dipartimento Cultura e Turismo della Regione Puglia), Paola Romano (assessore alle Culture di Bari), Orietta Limitone (presidente Associazione Presìdi del libro), Piero Crocenzi (amministratore delegato Salone del libro S.r.l.), Silvio Viale (presidente Salone del libro S.r.l), ore 15.00 Edizioni Dal Sud presenta Matilde travolta dalla guerra. Una storia vera con Giacomo Massimiliano Desiante (autore), Ludovico Fontana (giornalista), ore 15.30 Edizioni La Meridiana presenta Vincent Van Gogh pittore malinconico e collana Parimenti con Teresa Righetti (autrice), ore 16.00 Consiglio Regionale della Puglia Biblioteca “Teca del Mediterraneo” presenta Festival Il Libro Possibile. Come si raccontano le donne: da Alda Merini a Carla Fracci con Annarita Briganti (giornalista la Repubblica), Rossella Santoro (direttrice artistica Libro Possibile), Loredana Capone (presidente del Consiglio Regionale della Puglia), Mimma Gattulli (segretario generale del Consiglio Regionale della Puglia)”, ore 17.00 Consiglio Regionale della Puglia Biblioteca “Teca del Mediterraneo” presenta Festival Armonia. Presentazione del programma dell’XI edizione Narrazioni in Terra d’Otranto. Annuncio degli autori vincitori dei premi Bper Armonia Debutto 2025 e Bper Armonia Scrittura e Lavoro Culturale con Mario De Siati (scrittore e direttore artistico), Loredana Capone (presidente del Consiglio Regionale della Puglia), Mimma Gattulli (segretario generale del Consiglio Regionale della Puglia), Michela Santoro (responsabile organizzativa), Chiara D’Ippolito (ufficio stampa Premio Calvino), ore 17.30 Progedit presenta I racconti di Alfredo Vasco diventano teatro: “Quei dieci secondi in più” con Alfredo Vasco (autore e performer), ore 18.00 Schena Editore presenta La scelta con Alice Avila (autrice), Alberto Sinigaglia (giornalista), ore 18.30 Besa Muci presenta RDI. Il muro di Firenze con Edoardo Angelino (autore), Beppe Rovera (giornalista), ore 19.00 Gagliano Edizioni presenta L’Amore come anticancro con Paolo Lissoni (autore), Alejandra Monzon Cortarelli (autrice).

Lunedì 19 maggio ore 12.00 PubMe presenta Prestami il tuo nome con Federica Frignani (autrice), Chiara Malinverno (curatrice editoriale della collana InSpire di PubMe), ore 12.30 Musicaos Editore presenta L’isola con Fabio Fumagalli (autore), Hyllary Bongiorno (publishing manager) e 15.30 Besa Muci presenta Sancta Maria de Salinis. Un viaggio nella storia del Sale con Salvatore Giannino (autore). Previsti inoltre i laboratori, promossi dal Consiglio Regionale della Puglia – Biblioteca “Teca del Mediterraneo”, giovedì 15 maggio ore 10.30-13.00; 14.30-16:30 Se mi racconti una storia, nasce un fumetto a cura di Pino Inciardi – illustratore, venerdì 16 maggio ore 10.30-12.30; 14:00-16:30 Laboratorio fumetto “Puglia D’A-mare” a cura di Alessio Fortunato, disegnatore Bonelli, ore 10.30-13.00; 15.00-16:30 Se mi racconti una storia, nasce un fumetto a cura di Pino Inciardi – illustratore e sabato 17 maggio ore 10.30-12.30 Laboratorio fumetto “Puglia D’A-mare” a cura di Alessio Fortunato, disegnatore Bonelli, ore 10.30-12.30 Se mi racconti una storia, nasce un fumetto a cura di Pino Inciardi – illustratore.