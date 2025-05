Primavera a singhiozzo, in arrivo doppia perturbazione

E’ in corso una breve tregua meteorologica prima di un forte peggioramento tra giovedì e venerdì, ma il prossimo weekend dovrebbe essere all’insegna del sole. Lo fa sapere Lorenzo Tedici, meteorologo de ‘iLMeteo.it’, precisando che le prossime ore saranno in prevalenza soleggiate salvo qualche breve acquazzone specie in montagna e in Sardegna. “Tra domani e il 16 maggio, però – osserva – è previsto un duplice attacco ciclonico. Il primo ciclone risalirà dall’Algeria e dalla Tunisia verso le Isole Maggiori, la Calabria e la fascia ionica portando nubifragi e venti di burrasca già dalle prime ore di giovedì; nello stesso momento, il secondo ciclone si metterà in moto, nel suo lungo viaggio, dalle Repubbliche Baltiche verso i Balcani: arriverà venerdì sul Mare Adriatico”. Questo duplice attacco, nota il meteorologo, causerà, già al mattino di giovedì, piogge torrenziali su Sardegna, Sicilia e Calabria: poi, dal pomeriggio, migliorerà in Sardegna e peggiorerà su Metaponto e Salento.

“Nel contempo – continua Tedici – avremo in serata i primi rovesci causati dal secondo ciclone, quello ‘baltico’, che colpirà il Triveneto. Venerdì, poi, avremo la ‘fusione’ di questi due cicloni, o meglio lo scontro di due masse d’aria completamente opposte: aria polare continentale si scontrerà con aria di origine subtropicale, calda e molto umida. Più differenti sono le masse d’aria che si incontrano, aggiunge il meteorologo, più forte è il maltempo. Ecco che venerdì sono previsti temporali sul Medio Adriatico al mattino e al Sud per tutto il giorno; nelle prime ore della giornata alcuni temporali potrebbero colpire anche il nordest. Il duplice attacco ciclonico tunisino-baltico lascerà, per fortuna, l’Italia portandosi nel weekend su Grecia e Turchia: sul nostro Paese tornerà il sole, con più caldo, disturbato al più da qualche isolato e locale rovescio pomeridiano a ridosso delle montagne. Nel dettaglio: – Mercoledì 14. Al Nord: più soleggiato. Al Centro: isolati rovesci pomeridiani sui monti, peggiora in Sardegna. Al Sud: generalmente soleggiato. – Giovedì 15. Al Nord: soleggiato, peggiora entro sera sul Triveneto. Al Centro: temporali sui monti tra Lazio e Abruzzo. Al Sud: ciclone dalla Tunisia con maltempo a partire dalla Sicilia. – Venerdì 16. Al Nord: migliora. Al Centro: forte maltempo sulle adriatiche. Al Sud: forte maltempo. Tendenza: weekend in miglioramento, più soleggiato e caldo.