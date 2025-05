Rifiutò alcol test nel 2013, arrestato 12 anni dopo

Dopo oltre dodici anni dai fatti, è stato arrestato un uomo di 56 anni residente a Mozzate, in provincia di Como, per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcoltest durante un controllo stradale. L’episodio risale al 13 gennaio 2013, quando l’uomo, fermato in provincia di Milano, non aveva acconsentito a sottoporsi all’etilometro. Secondo il codice della strada, il rifiuto equivale alla guida in stato di ebbrezza.

Sabato 10 maggio la squadra mobile della questura di Como ha eseguito l’ordine di arresto emesso dalla Procura della Repubblica di Monza. La condanna, ormai definitiva, prevede per l’uomo una pena di nove mesi di reclusione e una multa di 2.500 euro. È stato trasferito nel carcere del Bassone, a Como.

Foto repertorio