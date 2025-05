Le eccellenze artigianali pugliesi all’Expo 2025 di Osaka

Le nicchie del Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka si accendono con il talento e la creatività delle imprese artigiane pugliesi, protagoniste della settimana dedicata alla Regione Puglia. Tra le eccellenze presenti spicca Paulicelli, storica azienda barese specializzata in impianti di illuminazione artistica. Dal 1920, Paulicelli esporta nel mondo la tradizione delle luminarie pugliesi, con installazioni scenografiche capaci di suscitare meraviglia ed emozione attraverso giochi di luce unici. Roberta Risolo, orafa di Otranto, espone creazioni esclusive che fondono la ricerca stilistica con la tradizione salentina. I suoi gioielli raccontano storie radicate nella cultura locale, combinando materiali e simboli che affascinano e incuriosiscono. Dall’unione tra architettura digitale e artigianato nasce Officina Chiodo Fisso, atelier di Alessio ed Emanuele a Putignano.

Il duo pugliese progetta arredi per spazi pubblici e privati, utilizzando tecniche e materiali innovativi per dare forma a esperienze visive e funzionali. Da Tricase (Lecce), Ceramiche Branca porta a Osaka l’arte della ceramica salentina. Fondata nel 1987 dal maestro Agostino Branca, la bottega si distingue per la sperimentazione stilistica e per la capacità di reinterpretare in chiave contemporanea forme e disegni della tradizione locale. Figura poliedrica del panorama artistico e culturale pugliese, Nicola Zucchi – artista digitale, interior designer, regista e sceneggiatore – espone opere che riflettono il suo percorso internazionale tra Milano, Londra e New York, e la sua continua esplorazione nel campo dell’arte visiva e digitale. Da Sava, in provincia di Taranto, arriva la storia imprenditoriale di Silvia e Anna Maria Decataldo, attive da oltre trent’anni nel settore dell’acciaio e della meccanica. Insieme all’architetto Massimiliano Saracino, hanno dato vita a una linea di design che unisce memoria e innovazione. Nasce così Centrino Style, una collezione di lampade e applique in acciaio Corten ispirata all’antico “centrino” delle nonne pugliesi. Elemento decorativo centrale nelle case di un tempo, oggi rinasce in forme moderne e scultoree, espressione di una tradizione che si rinnova.