Puglia, dalla Regione fondi per iniziative pace nel Mediterraneo

La Regione Puglia rinnova anche per il 2025 l’Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative dedicate alla promozione della pace e del dialogo tra i popoli del Mediterraneo. Lo stanziamento previsto è di 200mila euro, con un contributo massimo di 10mila euro per ciascun progetto.

L’avviso, valido fino al 31 dicembre 2025, è rivolto a enti pubblici, privati, scuole, università e organizzazioni del Terzo Settore che operano per il dialogo interculturale, la convivenza pacifica, la non discriminazione, i diritti umani e la parità di genere. Le attività possono svolgersi in Puglia o in collaborazione con realtà del bacino mediterraneo. “Sostenere queste iniziative è oggi più che mai necessario – ha dichiarato l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Alessandro Delli Noci – per costruire società inclusive, giuste e pacifiche”, ha concluso.