“Mare inclusivo”, iniziativa per pazienti oncologici e disabili

Si è tenuta questa mattina, nella sala giunta di Palazzo di Città, la presentazione di “Mare inclusivo”, l’iniziativa supportata dalla Commissione Sport, Cultura, Politiche giovanili ed educative del Comune di Bari, e dalla Scuola Surf Bari. Sabato 17 maggio è in programma sul lungomare di San Girolamo l’open day “Riprendiamoci la vita” (dalle 9 alle 14), con prove di sup per pazienti oncologici, mentre domenica 18 le attività dell’open day “Acqua e libertà” (dalle 9 alle 14) saranno dedicate a bambini, ragazzi e adulti con disabilità. Seguiranno cinque lezioni gratuite per ogni percorso, sul waterfront di San Girolamo, destinate rispettivamente a dieci pazienti oncologici e dieci persone con disabilità.

A presentare l’iniziativa sono stati oggi la presidente della Commissione Francesca Bottalico, l’istruttrice tecnica federale FISSW Angela Carbonara, il consigliere federale FISSW Carlo Morelli, il delegato regionale FISSW Maurizio Chiesa, il responsabile della Scuola Surf Bari Giuseppe Petaroscia e Attilio Guarini, primario di Ematologia oncologica dell’Istituto tumori Giovanni Paolo II di Bari.

“Come Commissione abbiamo da subito voluto accompagnare questa iniziativa, perché il nostro obiettivo è lavorare affinché i luoghi e le occasioni culturali e sportive siano offerti a tutti e tutte in maniera equa – ha dichiarato la presidente Bottalico -. Contiamo che questo sia solo l’inizio e che possano seguire, con il sostegno anche di altre realtà, ulteriori iniziative come “Mare inclusivo”, il cui valore aggiunto è avere a disposizione istruttori professionisti e qualificati, insieme alla Scuola Surf che da anni anima le nostre spiagge. Il mare è terapeutico e il lungomare di San Girolamo assicura un’accoglienza di prossimità vicina al territorio, consentendo di avvicinare pazienti oncologici e persone con disabilità allo sport in acqua, ideale per la costruzione di legami, socialità e di un rapporto diretto con la natura”.

“L’open day di sabato è dedicato ai pazienti oncologici: i primi dieci che si iscriveranno, potranno usufruire di cinque lezioni gratuite, anche di gruppo, semplicemente tesserandosi al costo di 15 euro e presentando il certificato medico per sport non agonistico – ha spiegato l’istruttrice federale Angela Carbonara -. Domenica, invece, l’open day è destinato a bambini, ragazzi e adulti con disabilità, a partire dai 7 anni di età. Per i primi dieci iscritti organizzeremo cinque lezioni individuali, perché è necessario che siano seguiti in modo personalizzato. L’iniziativa è resa possibile grazie a una donazione in ricordo della danzatrice Lidia Serini, coreografa e insegnante, scomparsa prematuramente. Cogliamo oggi l’occasione per ringraziare la Commissione per il sostegno e lanciare un appello a tutte le realtà che vorranno dare il loro contributo all’avvio di ulteriori, analoghi percorsi”.

Le lezioni saranno tenute da Angela Carbonara, istruttore tecnico federale FISSW con brevetto internazionale per il surf e sup adaptive. Per info e iscrizioni: 338 8481103.