Bari, un murale a Japigia “per la rinascita del quartiere”

Sabato, 17 maggio, alle ore 18:30, nella piazza di via Siponto – nel cuore di Japigia, a Bari – si terrà l’inaugurazione del nuovo murale dell’artista barese Silvio Paradiso: non solo un’opera d’arte, ma un nuovo passo nel percorso di rinascita del quartiere. L’opera raffigura il celebre “trenino” della squadra del Bari degli anni ’90 e sarà inaugurata insieme a volontari, residenti e rappresentanti delle istituzioni.

Il murale – concepito per contribuire alla trasformazione della piazza di via Siponto, rafforzare il senso di appartenenza e l’identità comunitaria e coinvolgere attivamente i giovani – è frutto di un’iniziativa organizzata da Retake insieme ad Aquarius – Biblioteca di Comunità, in collaborazione con Sikkens Italia e Fondazione antimafia sociale “Stefano Fumarulo”, ed è stato ideato con l’obiettivo di diffondere un messaggio di rinascita.

Il “trenino” del Bari, infatti, non rappresenta un’immagine solo calcistica, ma un potente messaggio per il quartiere: le grandi imprese si realizzano anche con l’entusiasmo e la partecipazione di tutti. A Bari, questa spinta collettiva ha un nome preciso: prìscio. Quella scintilla di entusiasmo che accende la comunità, che trasforma i sogni in realtà e rende possibili anche le sfide più difficili.

Per nulla casuale la scelta del quadrante oggetto dell’intervento: quel quartiere Japigia, troppo spesso, ostaggio di atti vandalici e danneggiamenti di beni pubblici, chiamato ora a una vera e propria “rinascita”, a una reazione civica e di legalità.

L’appuntamento – completamente gratuito e aperto a tutti i cittadini di Bari – è fissato presso Traversa I Peucetia, A39, Bari, alle ore 19:00, sabato 17 maggio 2025.

Ai partecipanti non sono richiesti adempimenti di sorta ma solo di iscriversi all’evento nell’apposita APP (bit.ly/3RZXlqH).

“Questo murale è molto più di un’immagine: è il simbolo di una comunità che riscopre la forza dello stare insieme. Proprio come in una squadra, ogni gesto conta, ogni persona fa la differenza. È questo lo spirito che anima il nostro lavoro: valorizzare la partecipazione attiva, costruire legami, restituire bellezza e dignità ai luoghi attraverso l’impegno collettivo. È così che si rigenera una piazza, un quartiere, una città”, dichiara Annalisa Condurro, Referente Retake Bari.