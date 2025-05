Rally del Salento 2025, si parte: i dettagli del programma

Si svolgerà venerdì 16 maggio alle ore 10.00 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università del Salento, Centro Ecotekne (S.P. 6 Lecce-Monteroni di Lecce, edificio “R””), la conferenza stampa ufficiale di presentazione del 57° Rally del Salento, del 7° Rally Storico del Salento e del Salento Historic Regularity Rally 2025. L’appuntamento sportivo organizzato e promosso dall’Automobile Club Lecce si svolgerà sabato venerdì 23 e sabato 24 maggio con fulcro alla Pista Salentina di Ugento, ma un percorso che affonda le radici nella storia sportiva del Salento e si svilupperà su prove speciali mitiche contornate dello stupendo territorio del Tacco d’Italia. La gara principale sarà valida per il Trofeo Italiano Rally 2025, prima gara a coefficiente 1,5.

Nel corso dell’incontro verranno illustrati i dettagli sportivi del programma, insieme alle numerose attività collaterali a carattere ambientale, sociale e di intrattenimento che accompagneranno l’evento durante le giornate di gara. Sarà inoltre presentata l’iniziativa speciale legata alla partita Lecce–Torino, in programma il 18 maggio allo stadio Via del Mare, che vedrà una sinergia tra motorsport e calcio nell’ambito del programma “European Region of Sport 2026”.

Alla conferenza stampa prenderanno parte il Presidente dell’Automobile Club Lecce, Ing. Francesco Sticchi Damiani; il Prefetto di Lecce, Dott. Natalino Domenico Manno; il Questore di Lecce, Dott. Giampietro Lionetti; il Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche, Prof. Luigi Melica; la Direttrice dell’AC Lecce, Dott.ssa Anna Palmisano; la Presidente del Consiglio Regionale della Puglia, On. Loredana Capone; l’Assessore all’Innovazione della Regione Puglia, Dott. Alessandro Delli Noci; rappresentanti della Provincia di Lecce, della Camera di Commercio, del CONI, delle autorità civili e militari e delle amministrazioni comunali coinvolte nell’evento.