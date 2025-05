Castellaneta Marina accoglie il “Festival Nazionale degli Aquiloni Terra delle Gravine”.

Sabato 17 e domenica 18 maggio 2025 il cielo della splendida della località balneare di Castellaneta Marina si colora di emozione, arte e leggerezza con il Festival degli Aquiloni Terra delle Gravine, organizzato dall’associazione Visit Terra delle Gravine in collaborazione con l’associazione Amici del Vento e con la BKW Italia partner ufficiale dell’evento che ha creduto fin dall’inizio nella forza evocativa di questo progetto, un evento dedicato alla bellezza del volo, alla creatività e alla promozione del turismo ecosostenibile.

L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Castellaneta e patrocinata dallo stesso comune, dalla Regione Puglia e da Puglia Promozione, nasce con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico trasversale di famiglie, bambini, turisti, artisti e appassionati, attraverso un ricco programma di attività all’aperto, laboratori, spettacoli e performance artistiche.

Per due giorni, il cielo sopra la spiaggia di Castellaneta Marina sarà attraversato da aquiloni di ogni forma, colore e dimensione, costruiti e manovrati da maestri aquilonisti provenienti da diverse regioni italiane; accanto alle esibizioni acrobatiche, sono previsti laboratori creativi per bambini e famiglie, con la possibilità di costruire e far volare il proprio aquilone, accompagnati da aquilonisti esperti.

Il festival si inserisce in un più ampio progetto di promozione della Terra delle Gravine, area di straordinario valore paesaggistico e culturale; il tema della leggerezza del volo diventa così anche un invito a riflettere su temi centrali come il rispetto per l’ambiente, la bellezza del gesto creativo, l’incontro tra generazioni e la fruizione consapevole degli spazi naturali.

L’intero evento è anche pensato per valorizzare la vocazione turistica e ambientale di Castellaneta Marina, in un periodo che anticipa la stagione estiva.

L’ingresso principale da lido Paradiso è gratuito e tutte le attività sono pensate per un pubblico inclusivo, con attenzione particolare a famiglie, scolaresche e persone con disabilità.

Info: 3475493021

PROGRAMMA

Ore 10,00 apertura Villagio del vento

Ore 10,30 Volo libero aquiloni per bambini e animazione

Ore 11,00 Volo grandi aquiloni gonfiabili statici e tecnici

Ore 13,30 Pausa pranzo

Ore 15,00 Volo libero con istruttori

Ore 15,30 Volo grandi aquiloni e aquiloni acrobatici

Ore 17,00 Spettacolo aquilonistico