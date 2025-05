Bari, si scaldano i motori della terza edizione di Levante For

Manca poco all’avvio della terza edizione del Levante For, l’evento imperdibile per gli appassionati di fumetti, manga, giochi da tavolo e cosplay, che si svolgerà all’interno del Nuovo Padiglione e nei piazzali esterni della Fiera del Levante di Bari il 24 e il 25 maggio prossimi.

Organizzato da Nuova Fiera del Levante, questo evento si conferma come uno degli appuntamenti più rilevanti del panorama pop italiano e internazionale, con un programma ricco di attività, proposte e ospiti di fama mondiale. L’edizione di quest’anno si preannuncia ancora più grande, grazie all’ampliamento dell’area espositiva e all’arrivo di nuove esperienze e novità per il pubblico.

«Levante For continua a crescere, confermandosi come un appuntamento imprescindibile per il pubblico geek e appassionato del settore – Ha affermato il presidente di Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli -. I numeri parlano chiaro: oltre 50.000 presenze in soli due anni, più di 100 standisti, 40.000 metri quadri di esposizione, copertura social nell’ultima edizione è stata di quasi 3.000.000 di utenti unici raggiunti, con 800.000 accessi ed interazioni sul sito Levante For. Questo oltre a un costante aumento di partecipazione. Con tali risultati, Levante For si afferma come la prima fiera a pagamento in Puglia e tra le prime in Italia, dopo colossi come Lucca Comics & Games e Napoli Comicon. I buoni risultati ottenuti ci spingono a investire sempre più nella manifestazione, con l’obiettivo di renderla un evento strategico. In un contesto nazionale dove il mondo geek è in forte espansione, con una community sempre più attiva, appassionata e trasversale, Levante For si propone come un catalizzatore culturale per tutto il Mezzogiorno. La nostra forza è un format dinamico e coinvolgente, arricchito da ospiti e artisti di rilievo nazionale e internazionale, che rendono ogni edizione un’esperienza unica e stimolante. Levante For non è solo una fiera, ma una vera e propria piattaforma di incontro, scambio e crescita per fan, creativi e professionisti del settore».

La manifestazione si dividerà tra il Nuovo Padiglione, che ospiterà stand ed esposizioni, artisti e mostre e ben 3 diversi palchi per i talk, il Padiglione 19 con all’interno lo stage per tutti gli incontri con gli influencer e i creators (come Giovanni Muciaccia, Poldo, la Sedia a 2 gambe e tanti altri), l’area per le associazioni di giochi di ruolo, di rievocazione storica e di soft air, l’area pc gaming, l’area per i cabinati arcade e lo spazio esterno che sarà totalmente dedicato all’enogastronomia e al palco “Main Stage” che durante le due giornate ospiterà importanti contest a livello nazionale e grandi concerti. Levante For riporta quattro grandi realtà come sottotitolo: “Comics, Cosplay, Game e Fun”.

Per il settore Fumetti, nelle ultime settimane, è stata annunciata la presenza di personaggi di spicco quali Davide Fabbri, Vincenzo “Viska” Federici, Alice Rovai, Florinda Zanetti autrice del playmat esclusivo dell’evento, Angelo’s World, Davide Marescotti, Mario Oscar Gabriele e Simone Buonfantino, autori delle Carte di Lorcana, il gioco di carte collezionabili creato da Ravensburger, con i noti personaggi Disney.

Per l’ambito Cosplay in programma ci saranno varie iniziative, con sfilate per adulti e bambini, photo contest e la tappa di qualifica per la “Superstar Cosplay League”. Parteciperanno a questa terza edizione, tra gli altri, i Real Avengers e Jannet Cosplay, Kicka Cosplay e Miikhy Deafening, che saranno presenti anche nella giuria nominata per i contest.

Sarà variegata la sfera dedicata ai videogame e al mondo dei cabinati arcade. Non mancheranno Pugliabrick con i loro laboratori e la mostra di mattoncini Lego, l’area ludoteca gestita dalle associazioni del territorio, l’area per i videogiochi autoprodotti indie. Immancabili saranno i giochi di ruolo Dungeons & Dragons e Pathfinder.

Alla musica, allo spettacolo e all’intrattenimento è dedicata l’area Fun per la quale, oltre ai nomi già presentati, tra i quali spicca Cristina D’avena, arriveranno a Bari numerosi content creator. Tra questi ci saranno Sedia a 2 gambe, Chef Hiro (Hirohiko Shoda), Ckibe, Cristo e Kurolily. In questa terza edizione del Levante For interverranno anche i divulgatori scientifici Luca Romano, in arte L’Avvocato dell’Atomo, grazie al Mensa Italia e i doppiatori Chiara e Mattia Fabiano, voci di iconici personaggi di Stranger Things e Mercoledì. Numerosi sono i concerti live in programma come quello della band Le Stelle di Hokuto, che propongono in una versione rivisitata le sigle dei cartoni animati e delle serie tv più conosciute dagli anni ’70 ad oggi. Tante saranno le attività proposte: sarà allestita un’“Area Nintendo” con giochi di carte e videogames dei Pokemon e titoli iconici del mondo Nintendo; si svolgerà una tappa del campionato del Kpop Dance Fight Fest, concorso in cui si sfideranno ballerini italiani a suon di pop coreano, che porterà il vincitore alle finali di Bergamo; si potrà ammirare la Mostra Concorso di modellismo statico realizzata da GMA e CMB; e infine si terrà l’asta di beneficenza a favore dell’Ospedale Oncologico di Bari a cura del Gruppo Modellismo Apulia.