Sorpresi con un chilo di cocaina in casa, tre arresti nel Leccese

Sorpresi con un chilo di cocaina nascosto in casa, tra pavimenti, cassonetti delle tapparelle e tubature: tre persone sono state arrestate dalla Guardia di Finanza nel corso di un’operazione antidroga nel comune di Alliste, in provincia di Lecce. L’intervento è scattato nella serata di ieri e ha visto impegnati i militari della Compagnia di Gallipoli, con il supporto delle unità cinofile “Roma” e “Goran” del Gruppo di Lecce e dei militari delle Tenenze di Casarano, Tricase e Leuca. L’operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecce, ha permesso di rinvenire oltre un chilo di cocaina, parte ancora in panetti e parte già suddivisa in dosi, pronta per lo spaccio.

Oltre allo stupefacente, i finanzieri hanno sequestrato materiale per il confezionamento, un drone, un sistema di videosorveglianza, 10.000 euro in contanti (compresa una busta con oltre 10 kg di monete), un orologio Rolex GMT Master II e un diamante, tutto sottoposto a sequestro preventivo. Durante la perquisizione sono stati inoltre trovati quattro smartphone, due tablet e altri dispositivi elettronici, ora all’esame degli esperti per l’analisi forense. I tre arrestati sono stati condotti nella Casa Circondariale di Lecce. L’operazione si inserisce nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti predisposto dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, in linea con le direttive dell’Autorità Prefettizia, per la tutela della legalità e della salute pubblica.