Personale docente e Ata: “Anche in Puglia troppe carenze”

“Un paradosso che penalizza tanti lavoratori e mette gli istituti scolastici ancor più in difficoltà”. Così Gianni Verga sulla mancanza di posti per la mobilità destinata al personale Ata, che sta creando enormi disagi nel personale scolastico. “La tempistica stabilita per i trasferimenti del personale scolastico – spiega Verga, segretario generale Uil Scuola Puglia – non è compatibile con i tempi delle certificazioni a pensione comunicate dall’Inps e con gli inserimenti a sistema da parte delle scuole. Ecco quindi che in Puglia il personale scolastico già di ruolo da tanti anni, per una mera questione di tempistiche burocratiche sballate, non trova il posto disponibile per il trasferimento. Posto che, paradossalmente, viene successivamente addirittura assegnato a un supplente o a un neo immesso in ruolo in quanto vacante”.

“Così facendo – continua Verga – viene meno la certezza del diritto, in particolare per quei docenti che hanno scontato i vincoli della mobilità, per cause non dipendenti da quelle lavoratrici e quei lavoratori che hanno necessità di avvicinarsi alla propria residenza per ricongiungersi ai propri cari. L’ufficio scolastico regionale dovrebbe fare una ricognizione di questi posti per metterli a sistema. Diversamente ci vedremo costretti a invadere di ricorsi le aule dei tribunali”.