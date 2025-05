Bari, il Museo civico passa al Comune: “Bene da valorizzare”

Questa mattina, nella sede del Segretariato regionale del Ministero della Cultura della Puglia, il direttore regionale di Puglia e Basilicata dell’Agenzia del Demanio, Antonio Ottavio Ficchì, il sindaco di Bari, Vito Leccese, e l’arch. Maria Piccarreta, Segretario regionale del MiC Puglia, hanno sottoscritto l’accordo per la valorizzazione della porzione dell’ Isolato 49 che dal 1977 ospita il Museo Civico di Bari, nel centro storico della città.

È così cominciato l’iter per il trasferimento in proprietà del bene, a titolo non oneroso, dallo Stato al Comune di Bari, un percorso che sarà perfezionato nei prossimi giorni secondo le procedure previste dal federalismo culturale. L’accordo siglato stamane definisce le strategie e gli obiettivi comuni di tutela e valorizzazione della porzione dell’Isolato 49 considerato l’interesse storico- artistico che riveste. Il Comune, in quanto soggetto beneficiario, dovrà aver cura del bene trasferito così da scongiurare ogni tipo di pericolo derivante da incendi, furti, vandalismi e mancata manutenzione. Inoltre, dovrà assicurare il decoro dell’edificio e degli spazi esterni. Inoltre, l’ente si impegna a garantire anche l’immediata attuazione di interventi urgenti che dovessero rendersi in qualsiasi momento necessari per evitare il danneggiamento del bene.

“Il Comune di Bari ha intrapreso un percorso innovativo per valorizzare il Museo Civico e la Biblioteca comunale puntando sulla cultura come leva di inclusione e partecipazione – commenta il sindaco Vito Leccese -. Grazie all’accordo firmato oggi con l’Agenzia del Demanio e il Segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Puglia, possiamo ora, non solo ampliare gli spazi, ma anche avviare nuovi progetti che qualificheranno l’offerta culturale, come la digitalizzazione del patrimonio archivistico e librario e una nuova app con realtà aumentata. Un passo concreto verso una cultura più accessibile, interattiva e vicina alle nuove generazioni.”

“Prosegue con successo la sinergia avviata attraverso il Piano degli immobili pubblici di Bari- spiega il direttore Ficchì-. Con la firma dell’accordo di valorizzazione del Museo Civico di Bari si concretizza un’altra importante iniziativa che riguarda una porzione del compendio di demanio storico-artistico denominato ‘Fabbricato nel centro storico’, noto anche come Isolato 49. La firma dell’accordo è prodromica al trasferimento in proprietà dell’immobile al Comune di Bari nell’ambito del federalismo culturale. Questo trasferimento permetterà di migliorare gli spazi espositivi, adeguare impianti e allestimenti, riorganizzare uffici, depositi e laboratori, restaurare i beni mobili e programmare una intensa attività socio-culturale. L’accordo rappresenta un importante passo avanti per la città di Bari, confermando l’impegno dell’Agenzia del Demanio nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale”

“Continua l’intensa sinergia tra diverse Istituzioni che, pur nella differenza dei ruoli, hanno il comune obiettivo di rendere fruibile dalla cittadinanza luoghi che appartengono al grande patrimonio culturale della città – dichiara l’arch. Maria Piccarreta -. L’Isolato 49, nella sua interezza, rappresenta una particolare e significativa testimonianza della storia di Bari e dell’evoluzione del suo centro storico”.