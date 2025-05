Incidente sulla pista collaudo di Porsche a Nardò: ferito driver

Ancora un incidente si è verificato sulla Nardò Technical Center, la pista collaudo di Porsche a Nardò . Un pilota collaudatore, dipendente dell’azienda appaltatrice Euroservizi, ha perso il controllo di un prototipo della Porsche schiantandosi ad una velocità di 340 chilometri all’ora. Il mezzo è finito sul guardrail, ribaltandosi più volte fuori pista, ma il driver si è salvato. Soccorso e trasportato

al pronto soccorso del Fazzi ha riportato contusioni multiple e qualche frattura delle costole.

Dal punto di vista tecnico, il pilota stava effettuando una prova cosiddetta “esclusiva”, per testare l’auto alla massima velocità sulla pista ad anello. Una prova come contesta Cgil Lecce in una nota che “alla Ntc viene svolta esclusivamente dai lavoratori delle aziende appaltatrici e non dai lavoratori diretti, lavoratori che sono inquadrati come autisti o meccanici, e non come piloti collaudatori”. La pista di recente e’ stata teatro di un altro incidente durante i test. Il 21 febbraio dello scorso anno sulla stessa pista morì il driver salentino Mattia Ottaviano di 36 anni.