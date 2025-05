Bari, “Oltre la fine del mondo”: 7 appuntamenti

Una programmazione itinerante che punta a coinvolgere l’intero territorio cittadino, spostandosi tra il centro e la periferia, in alcuni dei principali cinema di Bari: AncheCinema, Il Piccolo (Bari- Santo Spirito) e il Multicinema Galleria. Un viaggio fino alla fine del mondo, che parte con tre capolavori indimenticabili europei e americani del decennio ‘90 proposti in versione restaurata all’AncheCinema.

Ad inaugurare il ciclo, martedì 27 maggio alle 21, sarà il film “Il Viaggio di Capitan Fracassa” (1990) di Ettore Scola, uno degli ultimi grandi capolavori del regista e della commedia all’italiana. Ispirato al romanzo di Théophile Gautier, il film si avvale di un cast internazionale capeggiato dall’indimenticatoMassimo Troisi. “L’Odio” di Mathieu Kassovitz (premio alla regia al festival di Cannes del 1995), in programma martedì 3 giugno, verrà proposto in una nuova versione restaurata in 4k, nell’eccezionale bianco e nero delle banlieue parigine. A chiudere questo ciclo di film, martedì 10 giugno, ci sarà “Gummo” di Harmony Korine. Il film racconta le vicende di un gruppo di ragazzi che vive ai limiti della normalità nella piccola città di Xenia, in Ohio, distrutta anni prima da un tornado.

Si prosegue con altre tre opere straordinarie ai confini del mondo, tra realtà e fantascienza, che saranno proiettate al cinema Il Piccolo di Bari-Santo Spirito. Si comincia, martedì 17 giugno, con “L’Ignoto Spazio Profondo” di Werner Herzog. Il regista tedesco trasforma un finto documentario in un’odissea, con protagonista un extraterrestre che, arrivato sulla Terra dal pianeta d’acqua Wild Blue Yonder, racconta, in un lungo monologo, la storia della sua gente. Si continua, martedì 24 giugno, con “High Life” di Claire Denis, la grande regista francese porta sullo schermo una storia ambientata nello spazio profondo con i due protagonisti alla deriva, Robert Pattinson e Juliette Binoche, che lottano per la sopravvivenza. A chiudere il trittico,martedì 1 luglio, sarà “Bussano alla Porta” di M.Night Shyamalan. Il film racconta la vicenda di una famiglia che, durante una vacanza in una casa alla fine del mondo, dovrà scongiurare l’apocalisse. Nell’ultimo appuntamento, martedì 8 luglio al Multicinema Galleria, la Mediateca riprende il suo ciclo sul “Metaverso”, con la proiezione di “Nirvana”, capolavoro cyberpunk italiano diGabriele Salvatores, proposto nella nuova versione restaurata. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Tutte le proiezioni si terranno in lingua originale con sottotitoli in italiano.