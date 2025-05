Maggio all’infanzia, a Monopoli è tempo di Cappuccetto Rosso

Una fiaba che prende vita nella natura grazie alla magia del teatro. Lunedì 19 maggio un nuovo appuntamento a Monopoli per la XXVIII edizione del festival di teatro per le nuove generazioni Maggio all’infanzia, organizzato da Fondazione SAT Spettacolo Arte Territorio, con la direzione artistica di Teresa Ludovico, la cura del progetto di Cecilia Cangelli e la consulenza pedagogica di Giorgio Testa. La bellezza della Lama Belvedere alle ore 18 e alle 19.30 allo spettacolo Cappuccetto rosso nel bosco (consigliato da 4 anni). Nella produzione Zaches Teatro tra il reale e l’onirico, grazie alla forza immaginifica del teatro di figura, della danza e della musica dal vivo, attorno al pubblico immerso nel bosco, si muovono, appaiono e scompaiono i personaggi della celebre fiaba.

Le note della viola si intrecciano alla narrazione di una bizzarra cantastorie che guida gli spettatori lungo il dipanarsi della storia. Il bosco è il luogo del mistero per eccellenza e per questo affascina, nasconde e rivela. Il bosco permette la disubbidienza: lontano dagli occhi materni che sorvegliano, i bambini trasgredendo affrontano pericoli e rischi, ovvero le proprie paure. In questa versione del racconto, influenzata dalle fonti antecedenti Perrault e Grimm, si dà spazio al riverbero simbolico che la storia originale detiene. Il programma del festival Maggio all’infanzia, con oltre 70 eventi tra Bari, Martina Franca, Molfetta, Monopoli e Ruvo di Puglia, è disponibile sul sito www.maggioallinfanzia.it.

Il Festival ha il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Puglia, dei Comuni di Bari, Martina Franca, Molfetta, Monopoli, in collaborazione con Puglia Culture, il Garante dei diritti del minore, dell’infanzia e dell’adolescenza della Regione Puglia, il Garante dei diritti delle persone con disabilità della Regione Puglia e Istituto Culturale Coreano in Italia, con il patrocinio del Comune di Ruvo di Puglia e la collaborazione della Compagnia La luna nel letto e il Teatro Comunale di Ruvo. Il Maggio all’infanzia si avvale della collaborazione del Teatro stabile d’innovazione ragazzi Le Nuvole di Napoli e Casa del contemporaneo, TRIC Teatri di Bari, Cooperativa Kismet, Assitej Italia (Associazione internazionale di teatro per bambini e giovani) e TRAC rete delle residenze teatrali pugliesi. Il festival rientra nella rete di Italiafestival ed EFA European Festivals Association (nell’ambito del progetto Effe Label).