Console generale Usa in visita istituzionale al Politecnico di Bari

La Console Generale degli Stati Uniti a Napoli, Tracy Roberts-Pound è stata in visita istituzionale al Politecnico di Bari lo scorso 19 maggio. L’intera delegazione USA è stata ricevuta dal Rettore, Francesco Cupertino presso il Dipartimento di Architettura, Costruzioni, Design (ARCOD). Presenti, delegati, docenti, studenti.

La visita ha trovato centralità sulle opportunità di Finanziamento alla Ricerca Scientifica offerte dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (U.S. Department of Defense – DoD), dall’U.S. Office of Naval Research (ONR) e dal programma Fulbright.

L’evento, aperto dai saluti del Rettore del Politecnico, Francesco Cupertino, e della Console Generale degli Stati Uniti Tracy Roberts-Pounds, ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle principali agenzie statunitensi impegnate nel sostegno alla ricerca scientifica a livello internazionale. Presenti: Juliet Beyler, Executive Director dell’U.S. Naval Forces Europe and Africa; Elena McCarthy, U.S. Office of Naval Research – Global (Londra, UK); Grant Thomas, U.S. Air Force Office of Scientific Research (Londra, UK); Federica Di Martino, Fulbright Educational Advisor. Moderatore, Vincenzo Spagnolo, Prorettore delegato alla Terza Missione e al Trasferimento Tecnologico del Poliba.

Durante l’incontro sono state illustrate le numerose opportunità offerte ai ricercatori italiani: dai programmi di mobilità e soggiorno presso enti statunitensi, al finanziamento di conferenze scientifiche, borse di studio, fino al sostegno di progetti di ricerca di base anche in assenza di collaborazioni già attive con università USA. È stato sottolineato l’approccio fortemente semplificato delle procedure di candidatura, focalizzato sulla qualità scientifica e sulla pubblicazione “open access” dei risultati, senza richieste burocratiche complesse.

Particolarmente apprezzata è stata la sessione dedicata a esperienze concrete di successo come quella del prof. Luigi La Ragione, ricercatore Poliba, beneficiario di un finanziamento di ricerca USA, dell’Office of Naval Research Global (ONR-Global) sul tema della “propagazione di onde acustiche su fondali marini”. Proposte e idee progettuali, in linea con le opportunità emerse, sono state avanzate da docenti, ricercatori, dottorandi del Poliba.

A conclusione dell’incontro, la delegazione americana, accompagnata dal Rettore, ha visitato il BINP – Build Innovation in Poliba, l’incubatore d’innovazione del Politecnico di Bari dedicato alla valorizzazione dell’imprenditorialità e al supporto alle startup tecnologiche. Durante la visita, la Console Generale e i rappresentanti delle agenzie statunitensi hanno avuto modo di confrontarsi con alcune delle startup più promettenti incubate all’interno del BINP. I dialoghi si sono focalizzati sulle potenziali sinergie nel campo dell’innovazione tecnologica, con particolare attenzione alle opportunità di collaborazione con il sistema statunitense della ricerca e dell’industria.

Parole di elogio sono state espresse dalla Console americana, Roberts-Pound che si appresta a lasciare la carica per altro incarico diplomatico, definendo il Politecnico di Bari un interlocutore di assoluto rilievo per promuovere la ricerca e le relative sinergie.