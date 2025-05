Serie A: sale la febbre per lo scudetto, due città in fibrillazione

Agli inizi di questo campionato di Serie A, nessuno avrebbe scommesso su un finale al cardiopalma per la conquista dello scudetto, la lotta è più viva che mai tra Napoli e Inter che si contendono il titolo in un duello mozzafiato che tiene tutta l’Italia con il fiato sospeso. Domani, venerdì 23 maggio 2025, alle 20:45, nello stadio Diego Armando Maradona, il Napoli ospiterà il Cagliari, mentre l’Inter in trasferta affronterà il Como. Due città in totale fibrillazione in attesa di conoscere il risultato finale dell’ultima giornata, ogni dettaglio potrebbe essere decisivo per l’attribuzione del titolo. Un dato curioso è rappresentato dalla squalifica per l’ultima partita, sia di Antonio Conte che di Simone Inzaghi. L’imprevedibilità di questo campionato, si ripercuote anche sulla lotta per la salvezza, con il Monza unica squadra certa di scendere in serie B, mentre per Verona, Parma, Lecce, Empoli e Venezia solo alla fine dell’ultimo match si saprà chi non retrocederà.

Napoli: la città, tra scaramanzia e attesa, sogna il tricolore

Per le strade di Napoli, si respira un’atmosfera febbricitante nella speranza che venerdì si possa festeggiare il quarto scudetto. Dopo la lunga sofferenza patita contro il Parma terminata con uno 0-0, i tifosi napoletani si sono accaparrati fino all’ultimo ticket della stagione. Lo stadio Maradona è già sold out per l’ultimo match di stagione che vede il Napoli affrontare il Cagliari che ha già messo in cassaforte la salvezza. Per l’evento sono previsti almeno quattro maxischermi in diversi punti della città, che consentiranno a migliaia di tifosi partenopei, di assistere in diretta l’ultima gara del Napoli.

Antonio Conte, dalle macerie della squadra dello scorso campionato 2023/2024, è riuscito a tirare fuori grinta, convinzione e stima, nonostante la cessione di giocatori importanti come Kvaratskhelia e Osimhen, è riuscito a trascinare la squadra in vetta alla classifica. Adesso che manca l’ultimo gradino per vincere il titolo, nonostante le assenze di Lobotka e Buongiorno, il tecnico salentino non si è risparmiato e ha continuato a preparare la squadra con il suo solito rigore, chiedendo a tutti i giocatori la massima concentrazione per evitare errori nella gara contro un Cagliari già salvo. Come un vulcano, la città già ribolle pronta ad esplodere in festa. Decorazioni e colori bianco azzurri vestono ogni strada e vicolo della città. Ma Conte tiene tutti in riga per l’ultimo grande sforzo che lo porterebbe ad un’impresa storica inaspettata.

Inter: la speranza appesa a un filo

L’Inter, dopo il pareggio deludente contro la Lazio per 2-2, i nerazzurri hanno perso una ghiotta chance per scavalcare il Napoli, ma nonostante tutto i giocatori restano in agguato. La squadra di Inzaghi, pur avendo un calendario più fitto a causa degli impegni europei, ha mostrato predisposizione al sacrificio e alla resistenza. La trasferta di Como, risulta essere imprevedibile e con non poche insidie: i lariani, spinti dall’entusiasmo dei propri tifosi, vuole incorniciare questa stagione con una vittoria finale.

L’Inter è obbligata a vincere per non avere rimorsi, le ultime speranze di poter riagguantare la classifica sono legate a un ipotetico passo falso del Napoli. In un campionato di Serie A 2024/2025 del tutto imprevedibile che ha ritrovato competitività, chi si salverà e quale squadra sarà campione d’Italia, sarà possibile saperlo solo al fotofinish, a meno che non si verifichi un clamoroso ultimo colpo di scena che potrebbe essere quello di uno spareggio tra il Napoli di Conte e l’Inter di Inzaghi per decidere chi si aggiudicherà il tricolore. Insomma, l’ultima di campionato riserverà alle tifoserie di mezza Italia, da Nord a Sud, novanta minuti infuocati da passione, sogni e speranze di milioni di sportivi sparsi nella penisola italica, che tiferanno fino all’ultimo secondo per la squadra del cuore.