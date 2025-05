Buone notizie per Rc Auto: a Bari premio scende del 3,1% in sei mesi

Buone notizie per gli automobilisti pugliesi; secondo l’Osservatorio RC auto Facile.it – Assicurazione.it ad aprile 2025 i premi medi per assicurare un’auto nella regione sono diminuiti dell’1,6% su base semestrale scendendo a 676,73 euro.

«Dal mercato continuano ad arrivare segnali positivi sul fronte dell’RC auto e, dopo anni di aumenti, i premi si stanno stabilizzando registrando, seppur non in tutta Italia, i primi cali», spiega Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it. «Elementi come il rallentamento della spinta inflazionistica e la diminuzione della frequenza dei sinistri stanno avendo i primi effetti virtuosi sulle tariffe, ma è ancora presto per dire se si tratta di una tendenza che proseguirà nei prossimi mesi».

I trend provinciali Analizzando i dati su base provinciale emerge che lo scorso mese i premi sono scesi nella maggior parte delle province pugliesi, seppur con importanti differenze tra un’area e l’altra e alcune eccezioni. La diminuzione semestrale più consistente è stata rilevata in provincia di Taranto, dove il premio medio è sceso del 4,6%. Al secondo posto si posiziona la provincia di Bari, dove le quotazioni sono diminuite del 3,1% (attestandosi ad aprile a 662,77 euro), seguita al terzo posto da Foggia, provincia in cui è stato rilevato un calo del 2,7%. Continuando a scorrere la graduatoria provinciale si posiziona la provincia di Brindisi (-1,2%), seguita ancora da quella di Lecce (-0,7%). Non tutte le province pugliesi, come detto, hanno registrato un calo dei premi medi: guardando la classifica nel senso inverso troviamo la provincia di Barletta-Andria-Trani, dove le quotazioni sono aumentate leggermente (+2,2%).

I valori assoluti Continuando ad analizzare i dati dell’Osservatorio di Facile.it – Assicurazione.it si vede che, in valori assoluti, Foggia è l’area in cui l’RC auto costa di più; lo scorso mese per assicurare un veicolo a quattro ruote nella provincia occorrevano in media 859,38 euro. Al secondo posto si trova Barletta-Andria-Trani, dove ad aprile 2025 il premio medio rilevato è stato pari a 782,25 euro; seguita al terzo posto dalla provincia di Taranto con 678,91 euro. Continuando a scorrere la graduatoria provinciale si posizionano le province di Bari (662,77 euro) e Brindisi (640,39 euro). Chiude la classifica provinciale Lecce (567,91 euro), area pugliese dove assicurare l’auto costa di meno.