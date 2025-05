Dal surf alla vela, al via corsi gratuiti per bambini a Bari

Dal surf alla vela, ma non solo. Prende il via “Rotta verso Bari”, il progetto ideato dall’assessorato allo Sport e realizzato in collaborazione con tutti i circoli nautici cittadini, le associazioni sportive nautiche e le relative federazioni con l’obiettivo di promuovere la pratica gratuita degli sport nautici tra i bambini e i ragazzi di età compresa tra i 7 ai 14 anni, valorizzando il rapporto della città con il mare. L’open day, finalizzato a ricevere informazioni sull’iniziativa ed effettuare le iscrizioni, si terrà sabato 24 maggio, dalle ore 9 alle 14, presso uno dei circoli o delle sedi delle associazioni coinvolte.

Il progetto, giunto alla sua ottava edizione, prevede corsi gratuiti di vela, canoa, canottaggio, sup, surf e windsurf per bambine/i e ragazze/i residenti a Bari. I corsi, gratuiti e della durata di 20 ore ciascuno, saranno organizzati in base al numero di iscritti e alle discipline scelte: le iscrizioni avverranno secondo l’ordine cronologico delle domande.

“Anche quest’anno tantissime ragazze e ragazzi avranno la possibilità di praticare una disciplina sportiva nautica grazie a questo progetto – commenta l’assessore alla Blue economy Pietro Petruzzelli -. La soddisfazione maggiore in questi anni è stata premiare i primi medagliati nelle loro discipline che hanno cominciato a praticare gli sport nautici proprio grazie a Rotta verso Bari. Così abbiamo raggiunto il nostro obiettivo, cioè stimolare l’incontro tra i ragazzi e la pratica di queste discipline in modo tale che giovani generazioni possano crescere rapportandosi in maniera diversa con il mare e, magari, diventando dei piccoli campioni”.

“Torna anche quest’anno “Rotta verso Bari”, un progetto di grande successo promosso dal Comune per offrire corsi gratuiti di diverse discipline nautiche a tutte le ragazze e i ragazzi della nostra città – dichiara il consigliere delegato del sindaco alle relazioni con gli enti, associazioni, istituti aventi finalità sportive e ricreative Lorenzo Leonetti – Bari è una città che vive a braccetto con il mare: costruire un legame solido tra lo sport e questa risorsa straordinaria è naturale, quasi inevitabile. Spero che sabato in tanti si rivolgano ai circoli e alle associazioni partecipanti per vivere questa meravigliosa esperienza”.

Foto freepik