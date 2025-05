Servizio civile regionale, online l’avviso pubblico per 134 ragazzi

Entra nel vivo, con un Avviso pubblico, la prima sperimentazione della misura del Servizio Civile Regionale (SCR) che mira a costituire una rete di giovani volontari impegnati nell’animazione territoriale e nella promozione della conoscenza delle informazioni e delle opportunità per i propri coetanei e le proprie coetanee all’interno dei Nodi di Galattica – Rete Giovani Puglia.

L’Avviso, attivo a partire dal 20 maggio e fino al prossimo 19 giugno, è rivolto a 134 ragazze e ragazzi dai 18 ai 28 anni che intendano mettere a disposizione il proprio tempo per l’animazione territoriale e lo sviluppo dei servizi di prossimità che i Comuni pugliesi accreditati al SCR, titolari dei “Nodi”, hanno già destinato al mondo giovanile; tale sperimentazione mira a fornire ai giovani l’opportunità di accrescere le proprie competenze trasversali e civiche, favorendo un approccio di crescita collettiva e “tra pari”, a beneficio dell’intera comunità. La dotazione finanziaria prevista per il presente Avviso è di circa 995mila euro, a valere sulle risorse del FSE+ 2021/2027, Azione 7.1 “Misure di attivazione per l’occupazione giovanile”. L’Avviso è finalizzato alla selezione di n. 2 candidati per Comune, che vivranno un’esperienza di cittadinanza attiva della durata di 12 mesi con un’indennità di attivazione mensile. Tutte le informazioni sui progetti sono disponibili sul sito https://serviziocivileregionale.regione.puglia.it/

“Si tratta di una prima sperimentazione – ha dichiarato l’assessore alle Politiche giovanili, Alessandro Delli Noci – ma anche di una misura che consideriamo simbolica e allo stesso tempo strategica per l’attivazione dei NEET attraverso il supporto tra pari. Questa misura, infatti, coinvolge da una parte i volontari e le volontarie che saranno formati ai valori e alla pratica di una cittadinanza consapevole, partecipe e responsabile, ma anche tutti quei ragazzi e quelle ragazze che gravitano attorno ai Nodi di Galattica e che potranno essere coinvolti proprio dai loro coetanei alle iniziative di attivazione. Riuscire a coinvolgere tutti quei giovani, troppi purtroppo, che non studiano e non lavorano in attività di formazione, informazione, attivazione, e farlo attraverso altri giovani come loro, che parlano la loro stessa lingua, che hanno le loro stesse difficoltà e anche aspettative può consentirci di inserire in nuovi percorsi persone più fragili che faticano a costruire il proprio progetto di vita. Diamo quindi una nuova energia ai Nodi di Galattica, che ricordo nascono per creare una rete capillare di “antenne” che promuovono attività di informazione e accompagnamento ai giovani, che facilitano l’interazione con le altre risorse locali presenti sui territori e che sono strategici. Lo dimostrano i dati raggiunti in questo ultimo anno e mezzo in cui gli oltre 90 Nodi su tutto il territorio regionale hanno coinvolto 23mila giovani con oltre 800 attività”.

“L’avvio del Servizio civile regionale segna un passaggio importante per l’intera comunità pugliese. Questa sperimentazione – afferma Alessandro Leoci, consigliere delegato per le politiche in favore delle persone giovani e adolescenti – è l’occasione per mettere alla prova un modello in cui i giovani diventano protagonisti attivi della crescita dei territori, contribuendo in prima persona alla costruzione di reti solidali e di opportunità concrete di formazione e lavoro. Sosteniamo con forza questo percorso perché crediamo che la partecipazione giovanile debba trasformarsi in pratica quotidiana, così come stiamo facendo con l’assessore Delli Noci: investire nelle competenze dei ragazzi e delle ragazze significa investire nel futuro della Puglia. Lavoreremo – conclude Leoci – affinché, al termine di questa fase pilota, il Servizio Civile Regionale possa diventare un punto fermo così da assicurare a ogni giovane la possibilità di diventare risorsa attiva per la comunità”.