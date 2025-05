Levante For, grande successo a Bari: annunciate date 2026

Grande successo per la terza edizione di Levante For, la manifestazione dedicata al mondo pop con le migliori novità e iniziative legate a fumetti, manga, giochi da tavolo e cosplay, organizzata da Nuova Fiera del Levante. Moltissime le persone, grandi e piccole, che hanno popolato gli spazi mostrando un alto indice di gradimento che ha portato ad annunciare già le date della prossima edizione previsteper il 30 e 31 maggio.

«È stato un evento nel quale abbiamo creduto molto – ha affermato Gaetano Frulli, presidente di Nuova Fiera del Levante -. Vedere tante generazioni tutte insieme, appassionate, in un mondo aggregante come quello della cultura geek, fumetti, gaming, modellismo, oltre all’aspetto economico lancia un massaggio molto bello dal punto di vista sociale e culturale. Continueremo a investire su questo evento con l’intenzione di farlo crescere sempre di più affinché diventi un punto di riferimento per il Sud Italia». La manifestazione, che quest’anno ha registrato più del 10% delle presenze con un aumento degli espositori pari al 90%, si è sviluppata su una superfice 25.000 mq, tra zona coperta (Nuovo Padiglione e Padiglione 19) ed esterna (area 71), con 230 espositori. Nelle due giornate si sono svolti 140 eventi suddivisi in concerti, meet&greet, talk, sfilate e altre iniziative, che hanno coinvolto 120 ospiti.

Numerosi i cosplayer che sono intervenuti. Molti di loro hanno partecipato alla gara, conclusasi con le premiazioni avvenute nel Rohan Stage (Padiglione 19). Tra i vincitori, Davide Fracchiolla in arte Droib, che ha ottenuto il primo posto nella categoria “Super star cosplay league”, andrà il prossimo autunno a Casale Monferrato (To) per rappresentante il Levente For alla finale nazionale. Grande partecipazione c’è stata per il meet&greet con Giovanni Mucciaccia, protagonista anche sul palco del Rohan Stage con il live “Attacchi d’arte”, e per Cristo, youtuber ferrarese dall’identità misteriosa. Molto frequentate anche le aree gioco, sia quella dei giochi da tavolo, che ha visto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e il presidente di Nuova Fiera del Levante protagonisti di un’accesa sfida a “Quarto”, che quelle dei games con vari simulatori, la zona dedicata agli arcade e quella del mondo Nintendo. Attenzione anche ai più piccoli con un’area dedicata ai laboratori di disegno.

«Abbiamo strutturato l’edizione di quest’anno in modo da abbraciare tutta la cultura pop, dando ai vari target la possibilità di trovare la propria dimensione – ha spiegato Lorenzo Zambetti, project manager di Levante For -. Siamo soddisfatti del riscontro ottenuto, che è sato possibile solo grazie al grande supporto avuto da tutti gli uffici di Nuova Fiera del Levante. Da domani saremo al lavoro per la prossima edizione». A chiusura della manifestazione c’è stato il concerto di Cristina D’Avena con i Gemboy. Per due ore la regina delle sigle dei cartoni animati ha cantato, accompagnata dai musicisti e soprattutto dal numeroso pubblico presente, brani iconici come “I Puffi”, “Ti voglio bene Denver”, “L’incantevole Creamy” solo per citarne alcuni e divagando anche qualche cover come “Destinazione paradiso” di Gianluca Grignani.