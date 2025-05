Bari, Pane e Pomodoro si prepara all’estate: più servizi e sicurezza

Proseguono senza sosta i preparativi sulla spiaggia cittadina di Pane e Pomodoro in vista di una stagione balneare che si preannuncia particolarmente intensa. Il litorale, sempre più cuore pulsante dell’estate barese, si dota in questi giorni di nuovi servizi e misure di sicurezza, grazie alla collaborazione tra il Comitato di cittadinanza attiva, l’Amministrazione comunale e la Multiservizi.

Tra le novità più rilevanti c’è la sostituzione della vecchia baracca in legno utilizzata come deposito per il servizio di salvataggio, ora rimpiazzata da una struttura moderna e funzionale. Potenziato anche il sistema degli smart locker per la custodia degli oggetti personali, con l’installazione di due nuovi dispositivi che si aggiungono a quelli già esistenti.

Rafforzata inoltre l’attività di pulizia, con una squadra dedicata dell’Amiu composta da sei operatori assegnati stabilmente alla spiaggia. Domani, intanto, è prevista l’installazione di tre spogliatoi – distinti per disabili, uomini e donne – per migliorare il comfort dei bagnanti.

Il rappresentante del Comitato, Ottavio De Gregorio, ha incontrato l’assessora Carla Palone e il comandante della Polizia Locale, Michele Palumbo, per coordinare le attività legate alla sicurezza. Confermato il ripristino del servizio di vigilanza con pattuglie in divisa e in borghese, anche multilingue, incaricate di garantire il rispetto dell’ordinanza balneare e di contrastare eventuali comportamenti illeciti. È infine allo studio l’attivazione della stazione mobile della Polizia Locale come punto fisso sulla spiaggia, che potrà accogliere denunce e segnalazioni da parte di cittadini e turisti.