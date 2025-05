Incidente nella notte a Bari, in fin di vita la ragazza ferita

È in fin di vita la giovane ragazza coinvolta nell’incidente avvenuto la scorsa notte a Bari, su via Tatarella, tra la rotatoria di Poggiofranco e quella del Lidl. La 16enne è in coma all’ospedale in seguito alle gravi ferite riportate nell’impatto. Due i veicoli coinvolti, un’autovettura e un quadriciclo. Ad avere la peggio la conducente, trasportata d’urgenza al Policlinico in prognosi riservata. Grave la passeggera. Sul caso sono in corso gli accertamenti per comprendere al meglio le dinamiche. Secondo le prime ricostruzioni la minicar Aixam guidata dalle 16enne avrebbe impattato un altro veicolo mentre percorreva viale Tatarella in direzione ponte Adriatico.