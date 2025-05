Bari, incidente in via Tatarella: morta la 16enne

È morta la ragazza di 16 anni coinvolta in un incidente a Bari, avvenuto poco dopo la mezzanotte del 27 maggio in via Tatarella. La giovane era alla guida di una minicar e viaggiava con una sua amica. Le condizioni della 16enne erano apparse sin da subito disperate. Trasportata al Policlinico di Bari in codice rosso, è stata dichiarata in coma. Nella serata di ieri, purtroppo, il decesso. “Oggi Bari ha perso una figlia – il commento affidato a Facebook da Carla Palone, assessora comunale alla Polizia locale – Una vita spezzata troppo presto, troppo ingiustamente. Mi chiedo cosa non abbiamo fatto, cosa possiamo ancora fare. Mi sento impotente, ma anche determinata. Perché non possiamo accettare tutto questo come inevitabile. Non possiamo far finta di nulla. Non possiamo abituarci. Abbiamo bisogno di più responsabilità, più ascolto, più amore per la vita. Non solo da parte dei giovani, ma anche da parte di noi adulti, che dovremmo dare l’esempio. E soprattutto, dobbiamo smettere di pensare che queste tragedie non ci riguardino”.

