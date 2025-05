Avanza l’anticiclone africano, il ponte sarà tutto estivo

Nei prossimi giorni, complice l’avanzata dell’anticiclone africano, ci aspettiamo un deciso aumento delle temperature, tanto che si arriverà addirittura a toccare i 37°C! Una vera svolta dopo le tante piogge dell’ultimo periodo tanto che sembrerà di essere in pieno Luglio o nel cuore di Agosto. Già tra Mercoledì 28 e Giovedì 29 Maggio è atteso un primo aumento dei valori termici su gran parte del Paese. Punte di 27/28°C si registreranno soprattutto sulle pianure del Nord e nelle zone interne del Centro. Sotto osservazione saranno le città come Milano, Bologna, Firenze e Roma. Le uniche eccezioni saranno rappresentate dalle regioni adriatiche e dal Sud, per effetto del transito di un veloce impulso instabile che porterà ovviamente qualche noia sul fronte meteo.

La fase clou del caldo arriverà poi nel corso del weekend: la configurazione sinottica che si andrà a disegnare a livello emisferico è quella delle più tipiche ondate di calore che solitamente interessano il bacino del Mediterraneo durante l’Estate (ma non solo, come abbiamo visto negli ultimi anni), foriere di temperature roventi. A provocare questo aumento termico di una certa rilevanza (stiamo parlando di valori di circa 7-8°C oltre le medie climatiche saranno delle masse d’aria umide e calde di origine sub-tropicale in arrivo già da Venerdì 30 Maggio dall’Africa le quali, dall’interno del deserto del Sahara, si allungheranno verso il mar Mediterraneo. La mappa qui sotto mostra le temperature massime previste con punte ben oltre i 30°C da Nord a Sud, con picchi che tra Sabato 31 Maggio e Domenica 1 Giugno raggiungeranno anche i 36/37°C nelle aree più interne della Sardegna e fino a 34/35°C sulla Sicilia.