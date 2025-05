E’ estate all’improvviso, temperature sino a 37 gradi

Dopo una Primavera piuttosto tribolata, nei prossimi giorni, quasi improvvisamente, registreremo un boom delle temperature verso l’alto, tanto che si arriverà addirittura a toccare i 37 gradi a cavallo del prossimo weekend, regalandoci un Ponte del 2 Giugno pienamente estivo. Saremo di fronte alla prima ondata di calore africano della stagione.

Dopo qualche tentennamento sul fronte termico nella giornata di Martedì 27 Maggio, dovuto al transito di una veloce perturbazione temporalesca, già tra Mercoledì 28 e Giovedì 29 Maggio le colonnine di mercurio inizieranno a raggiungere valori estivi su gran parte del Paese. Punte di 27/28°C si registreranno soprattutto su molte aree della Valle Padana e nelle zone più interne del Centro. Sotto osservazione saranno le città come Milano, Bologna, Firenze e Roma. Le uniche eccezioni saranno rappresentate dalle regioni adriatiche e dal Sud, per effetto del transito di un veloce impulso instabile che porterà ovviamente qualche noia sul fronte meteo.

Ma l’aumento termico che si registrerà sul resto del Paese sarà solo un assaggio rispetto a quanto accadrà nei giorni successivi. Da Venerdì 30 Maggio e poi nel corso del weekend, una saccatura in discesa dal Nord Atlantico sprofonderà letteralmente in direzione della Penisola Iberica, per poi puntare verso il Marocco. In risposta, si attiverà un richiamo di masse d’aria molto calda in direzione del nostro Paese, che prenderanno origine direttamente dal cuore del Sahara e saranno pronte ad alimentare un promontorio anticiclonico sub-sahariano. Sarà questo enorme contenitore d’aria calda e stabile che ci proietterà verso una fase atmosferica dai connotati pienamente estivi. Le temperature saliranno ben oltre i 30°C da Nord a Sud, con picchi che entro Sabato 31 Maggio raggiungeranno anche i 36/37°C nelle aree più interne della Sardegna e fino a 34/35°C sulla Sicilia.