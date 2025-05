Bari, quorum raggiunto: Bellotti verso l’elezione a rettore di UniBa

Roberto Bellotti, direttore del dipartimento di Fisica, è a un passo dall’elezione a rettore dell’università Aldo Moro di Bari. Il quorum del 40% dell’elettorato attivo è stato superato già al termine della prima giornata del secondo turno, con il 51,07% dell’elettorato attivo (docenti, studenti, personale tecnico amministrativo) andato alle urne. Si vota anche domani. Dopo il passo indietro degli altri cinque candidati, Bellotti è rimasto l’unico in corsa per sostituire Stefano Bronzini fino al 2031. All’indomani del primo turno, che aveva visto proprio Bellotti in testa con 601 voti (ma non con la maggioranza assoluta), avevano deciso di ritirarsi Nicola Decaro, Alessandro Bertolino, Danilo Caivano, Luigi Palmieri e Paolo Ponzio. Le urne saranno aperte anche domani, dalle 9 alle 16, solo dopo comincerà lo spoglio che porterà all’ufficialità dell’elezione.