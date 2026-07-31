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Lutto nel mondo del calcio, addio a Franco Baresi

Aveva 66 anni

Pubblicato da: redazione | Ven, 31 Luglio 2026 - 08:44
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  • 46 sec

Addio al ‘Milanista del secolo’, l’ultimo grande libero, bandiera rossonera e leggenda del calcio italiano e di quello mondiale. Franco Baresi è morto a 66 anni, dopo che nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare.

Stava già male quando a febbraio aveva ricevuto in mondovisione l’ultimo, commovente omaggio: nella cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina fu lui a comparire a San Siro con la fiaccola olimpica in mano, fianco a fianco con Beppe Bergomi.

Il comunicato dell’Ac Milan

“Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all’altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l’ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica.

Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre”. (foto Ac Milan)

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