Incendio in un palazzo a Cassano, morti fratello e sorella

Sono due le vittime di un incendio divampato a Cassano delle Murge ieri sera. Le fiamme sono divampate al terzo piano di una palazzina in centro in via Vittorio Emanuele. Tre le squadre intervenute con autoscala e autobotte, e dopo aver domato l’incendio, entrando in casa l’amara scoperta: c’erano due persone senza vita. Erano fratello e sorella, si chiamavano Vito e Rosa Coppi e avevano 38 e 33 anni. I due vivevano in quella casa con i genitori, assenti al momento dell’incendio. I vigili del fuoco hanno continuano a lavorare fino a questa mattina mettendo in sicurezza lo stabile e impedendone l’accesso. La ricerca delle cause dell’incendio è affidata al Nucleo investigativo antincendi dei Vigili del fuoco, che affiancherà le forze dell’ordine incaricate delle indagini.