Nel rogo di Cassano muoiono due fratelli: spunta una lettera

“Ciao mamma e papà, pregate per noi”. Sono alcune parole contenute nella lettera che i due fratelli di 33 e 38 anni, morti nel rogo della mansarda del loro appartamento a Cassano delle Murge (Bari), hanno firmato e lasciato ai propri genitori. La Procura di Bari, che coordina le indagini dei carabinieri, ritiene al momento come ipotesi più probabile quella del gesto volontario. Gli inquirenti disporranno l’autopsia sui due cadaveri per verificare la presenza di eventuali altre lesioni, diverse dalle ustioni causate dall’incendio.

Le vittime avevano un quadro clinico complesso e sarebbero state affette anche da uno stato di depressione. Fratello e sorella erano soli in casa quando il rogo è divampato: la madre si trovava in un ospedale di Bari per accudire il marito e padre dei due, ricoverato per problemi di salute. Il nucleo famigliare era seguito dai Servizi sociali. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 20.15 e, dopo aver spento l’incendio, hanno trovato i due cadaveri. Le operazioni di messa in sicurezza sono continuate fino alle 3.30 di notte. A lavoro anche il nucleo investigativo antincendi per ricostruire la causa del rogo.