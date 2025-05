Un bancomat fatto esplodere con la ‘marmotta’ nel Foggiano

Una violenta esplosione ha danneggiato la notte scorsa, intorno alle 4, il bancomat dell’ufficio postale di Carapelle, nel Foggiano. Secondo la prima ricostruzione fatta dai Carabinieri, ignoti avrebbero piazzato la cosiddetta “marmotta” all’interno della fessura del Postamat. I militari dell’Arma stanno eseguendo i rilievi caso per verificare se sia stato asportato denaro o meno. Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza dell’ufficio postale, situato in via Indipendenza.