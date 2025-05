Sicurezza informatica: ecco cosa non fare mai quando si naviga online

Nel corso degli ultimi anni la sicurezza informatica è diventata una delle principali preoccupazioni in ambito digitale, sia per gli utenti privati che per le aziende. L’evoluzione e la diffusione delle minacce alla privacy e ai dati, come i ransomware, il phishing e i malware, hanno reso evidente quanto segue: l’importanza di adottare dei comportamenti corretti durante la navigazione online. Ed ecco le attività da evitare assolutamente quando si naviga su Internet, per salvaguardare la salute dei propri dispositivi e dei propri dati.

Condividere le informazioni personali

Uno degli errori più gravi che si possono commettere è condividere le informazioni personali in rete. Inserire dati sensibili in forum, social network o siti poco affidabili può esporre chiunque a furti di identità e cyberbullismo. I criminali informatici sono in grado di raccogliere e utilizzare questi dati per creare profili falsi, accedere ad account riservati o avviare attacchi mirati. In particolare, le informazioni pubblicate sui social media rappresentano una miniera per chi intende sferrare campagne di phishing personalizzate. Il cosiddetto spear phishing risulta molto efficace, in quanto fa leva su dettagli reali per aumentare la credibilità del messaggio truffaldino.

Cliccare sui link o sugli allegati in mail

Un’altra abitudine da evitare è questa: cliccare sui link o scaricare e aprire gli allegati ricevuti tramite email o messaggi non richiesti. Questo errore è spesso responsabile delle infezioni da malware, spyware e ransomware. Anche un solo click può compromettere un intero sistema, soprattutto nei contesti aziendali, dove l’infezione di un dispositivo può propagarsi rapidamente nella rete interna. Il rischio viene amplificato dall’utilizzo degli smartphone, considerando il potenziale delle notifiche push e della messaggistica istantanea. Ad esempio, ultimamente il phishing si è evoluto grazie ad app come WhatsApp.

Giocare sui siti web non autorizzati e non certificati

Oggi sono milioni gli italiani che giocano quotidianamente in rete, e ciò avviene sia da PC che da smartphone. Essendo una delle attività più diffuse, nel tempo ha attirato l’interesse degli hacker e dei malintenzionati. Basti ad esempio pensare alla nicchia del gambling, e in tal caso è sempre necessario giocare solo ed esclusivamente ai casino online legali Italia, ovvero provvisti di certificazione ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli). In caso contrario si rischiano fenomeni come le truffe, le frodi e l’infezione da virus e malware. La presenza della certificazione ADM viene confermata dal bollino apposito presente in home page, spesso nel footer del sito. In sua assenza, non bisogna mai iscriversi né tantomeno effettuare un deposito.

Navigare in rete utilizzando il Wi-Fi pubblico

La navigazione tramite le reti Wi-Fi pubbliche è un altro punto critico che merita un doveroso approfondimento. Connettersi ad una rete non protetta, ad esempio per accedere ai servizi bancari o per effettuare acquisti online, è una pratica da evitare assolutamente e purtroppo molto diffusa. I network aperti, infatti, possono essere facilmente analizzati dagli hacker tramite attacchi di tipo MitM (Man in the Middle): queste tecniche consentono infatti di leggere, modificare o deviare il traffico dei dati. In assenza di protezioni adeguate, come una VPN affidabile, anche l’inserimento di una semplice password può diventare un’operazione ad alto rischio.